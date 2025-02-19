«Президент-лузер». Пройдут ли на Украине новые выборы?

Дональд Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине. Он указал на рекордно низкий уровень поддержки Владимира Зеленского, который, по его данным, составляет только 4%. Российская сторона, в том числе Владимир Путин, неоднократно указывала, что выборы на Украине нужны для заключения мирного договора с Киевом. Как скоро могут состояться выборы на Украине и кто будет баллотироваться на пост президента – в материале «Газеты.Ru».

Кто сказал «выборы»?

Украине необходимо провести выборы, чтобы Киев смог получить место за столом переговоров по урегулированию конфликта, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго после российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

«Мы имеем дело с ситуацией, когда на Украине не было выборов. <...> Они хотят получить место за столом [переговоров по урегулированию], разве народ Украины не должен сказать: «У нас давно не было выборов»?» — сказал американский президент.

Глава Белого дома сообщил, что рейтинг одобрения президента Украины Владимира Зеленского упал до 4%.

Сам Зеленский назвал данные о своем низком рейтинге дезинформацией. «Если кто-то хочет поменять меня прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится», — заявил президент Украины.

С заявлением Трампа не согласны также западные и украинские СМИ. Они приводят данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), которые появились спустя пару часов после заявлений Трампа:

«Телефонный опрос 1000 человек, проведенный КМИС, показал, что 57% респондентов доверяют Зеленскому, 37% заявили, что не доверяют, а остальные не определились. Опрос показал, что уровень доверия к Зеленскому вырос на 5% с момента последнего опроса в декабре».

15 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский заявил, что украинцы не хотят выборов в стране и не говорят о необходимости их проведения. Он добавил, что те граждане, которых не устраивает отсутствие выборов, могут выбрать другое гражданство.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин готов при необходимости участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине с Зеленским. При этом нужна юридическая фиксация договоренностей, она подлежит серьезному обсуждению «с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского».

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Президент Путин неоднократно подчеркивал, что подписание мирного договора возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти. Официальный срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины, которые должны были состояться в прошлом году, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране.

Перспективы выборов на Украине

Бывший премьер-министр Украины, председатель «Комитета спасения Украины» Николай Азаров согласен с Дональдом Трампом в том, что выборы необходимы для возвращения Украины к конституционному устройству. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Выборы — это обязательное условие изменения политического режима на Украине. Есть, конечно, механизм государственного переворота, но он будет такой же незаконный, как и тот, что произошел ранее. Я на 100% согласен с Трампом по поводу того, что рейтинг Зеленского низкий и он не сможет переизбраться на новых выборах», — сказал экс-премьер Украины.

Он уверен, что выборы нельзя проводить «не отменив запреты на действия оппозиционных СМИ, не восстановив политическую деятельность всех оппозиционных партий, не проведя амнистию политических заключенных, которых уже несколько тысяч человек».

«Для проведения выборов все перечисленное должно быть одним из условий переговоров. Если такие условия будут созданы, то будут проведены честные выборы. А затем заключено соглашение, которое будет подписано легитимными властями Украины», — заключил он.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник согласен с тем, что для проведения честных выборов на Украине Россия и США должны выставить определенные условия, которые должны быть предварительно реализованы нынешним киевским руководством.

«Прежде всего необходимо снять запреты на использование русского языка в стране. Дальше нужна политическая амнистия, чтобы дать возможность голосовать тем, кто за несогласие с действующей администрацией сидит в тюрьме. Нужно подготовить целый пакет, который создаст условия демократичности этих выборов», — пояснил Олейник «Газете.Ru».

В свою очередь политолог Сергей Маркелов уверен, что выборы на Украине безусловно будут — и, скорее всего, не позднее осени.

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«Выборы точно будут, потому что Трамп придерживается той же точки зрения, что и российский президент. Есть объективные факторы, вызывающие проблемы с договоренностями по украинскому конфликту, и они заключаются в нелегитимности Зеленского. Трамп просто понимает, что есть объективная причина, по которой Зеленский не имеет прав и его слова ничего не стоят», – пояснил политолог в беседе с «Газетой.Ru».

Кто будет баллотироваться?

О недовольстве Зеленским среди украинских граждан говорит не только Трамп. Ранее бывший украинский президент Леонид Кучма заявил, что среди граждан государства усиливается недовольство из-за роста темпов мобилизации. В связи с этим многие задаются вопросом: будет ли Зеленский сам участвовать в будущих выборах?

Политолог Сергей Маркелов считает, что Зеленский будет участвовать, потому что особых препятствий для этого нет:

«Может вмешаться какая-то форс-мажорная политическая целесообразность, но, скорее всего, он будет участвовать. Зеленский понимает, что уйти сейчас для него будет одним из самых печальных жизненных сценариев. Президент-лузер, развязавший войну, которая при нем не закончилась, — это самая печальная история. Его ждет изгнание и убогая британская жизнь».

По мнению политолога, другой самый очевидный на данный момент кандидат — экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который сейчас исполняет обязанности посла в Великобританию.

«Также участвовать будут традиционные участники типа Юлии Тимошенко, Петра Порошенко. Не исключено, что попробует баллотироваться и Алексей Арестович. Если резюмировать, то будет три источника кандидатов – новые кандидаты, которых породила война, действующий президент Украины и группа старожил. Также может появиться кто-то, кого никто не ожидал бы увидеть, такой чертик из табакерки. Например, амбициозный кандидат с националистическим уклоном», — заявил Маркелов.

По его мнению, рейтингам, которые сейчас составляют, верить нельзя, так как они выполняют ту или иную политическую задачу. Говорить о чистой социологии на Украине невозможно, считает Маркелов.

«Социологические методы сегодня дискредитировали себя, а в условиях Украины тем более. Но можно сказать с уверенностью, что рейтинги сегодняшнего президента Украины снижаются. Есть тренд на потерю авторитета. Зеленский не смог конвертировать военную историю в сохранение рейтинга. Видимо, его пиарщик не сумел это сделать, слишком увлекся голливудскими технологиями, больше пропагандистскими», — заключил политолог.

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В свою очередь бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник верит Трампу, который оценил рейтинг одобрения Зеленского в 4%.

«На Украине после этого заявления начали смягчать эту оценку. Ссылаются на КМИС, но тут надо понимать, что социологические службы являются частью администрации Украины. Если они попытаются сказать что-то правдивое, то их заменят на лояльных действующей администрации. Ведь социологические исследования проводятся за грантовые деньги» — сказал он.

Олейник не исключил, что сам Зеленский попробует баллотироваться в президенты на будущих выборах. При этом, по его мнению, пока что провести демократические выборы на Украине невозможно:

«Эти выборы бы напоминали забег на ипподроме, в котором участвуют лошади только одной породы — американский мустанг. Но нет ни украинской верховой, ни русского рысака и так далее. Поэтому какая лошадь там придет [первой], никого не интересует».