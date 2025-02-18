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В Кремле подтвердили готовность Путина к переговорам с Зеленским

Песков: Путин готов при необходимости вести переговоры с Зеленским
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РИА Новости/AP

Президент России Владимир Путин готов при необходимости участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине с президентом этой страны Владимиром Зеленским. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он напомнил журналистам, что Путин неоднократно заявлял о готовности вести переговоры с текущим руководителем Украины.

«Вместе с тем юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского. Об этом неоднократно звучали заявления Путина», — сказал Песков.

Россия считает Владимира Зеленского нелегитимным президентом Украины, поскольку его президентский срок завершился в мае 2024 года. Власти отказались проводить в стране выборы, ссылаясь на военное положение.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались переговоры представителей США и России по Украине. Мероприятие посвящено подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не будет участвовать в переговорах США и России, даже если его попросят.

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Переговоры о мире на Украине
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