«Идеальное место для переговоров». Почему Зеленский прилетел в Анкару и отказался от визита в Эр-Рияд

Зеленский перенес поездку в Эр-Рияд после переговоров России и США

18 февраля Украина и Россия провели параллельные переговоры с партнерами. В Саудовской Аравии завершилась встреча российской и американской делегаций, на которой обсуждалось восстановление отношений между РФ и США, а также урегулирование конфликта на Украине. Одновременно украинский лидер Владимир Зеленский встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. О чем они говорили, пока делегации США и РФ встречались в Эр-Рияде, и почему Зеленский отказался ехать в Саудовскую Аравию — в материале «Газеты.Ru».

Украинский президент Владимир Зеленский 18 февраля посетил Турцию с официальным визитом для переговоров по урегулированию конфликта с Россией.

«В ходе визита состоится обмен мнениями о последних событиях на Украине и других региональных и глобальных вопросах», — отмечал глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун перед двусторонней встречей. Кроме того, турецкой стороной было анонсировано, что политики обсудят отношения стратегического партнерства между Анкарой и Киевом.

Зеленский заявлял журналистам, что намерен обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом гарантии безопасности Украине, которые могут в перспективе предоставить и турки.

«Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были предоставлены Соединенными Штатами, Европейским союзом, всей Европой, включая Турцию», — сказал он.

Как передает агентство Anadolu, встреча Зеленского и Эрдогана прошла в закрытом формате. По ее итогам президенты подпишут ряд соглашений о сотрудничестве.

С турецкой стороны на переговорах присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава Управления по связям при администрации президента Фахреттин Алтун и главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

«Идеальное место»

После встречи с Зеленским Эрдоган назвал Турцию «идеальным местом» для возможных российско-американских переговоров:

«Начался процесс диалога между РФ и США. Наша страна стала бы идеальным местом для проведения переговоров между Россией и США».

Эрдоган подчеркнул, что конфликт на Украине «уже должен подойти к концу».

«Эта война должна закончиться. Я заявил, что наша страна будет продолжать работать над реализацией постановления, направленного на обеспечение безопасности коммерческого судоходства в Черном море», — сказал он.

По словам Эрдогана, дипломатическая инициатива Вашингтона по Украине совпадает с политикой Анкары последние три года.

«Переговоры в Стамбуле — это точка отсчета для тех пунктов, которые наиболее близки к соглашению между сторонами», — заключил он.

Директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев отмечает, что Эрдоган, пригласив Зеленского, таким образом пытается предложить свои услуги по урегулированию конфликта.

«Саудовская Аравия и Турция — это два значимых региональных центра силы. Для Эрдогана очень важно не упустить инициативу. В этом контексте он и предпринимает шаги, чтобы убедить всех, что именно через Турцию нужно решать украинский кризис. Для этого у него есть разнообразные рычаги давления на Киев: вспомним про зерновую сделку, также военно-техническое сотрудничество и так далее», — отметил эксперт в беседе с «Абзацем».

Он пояснил, что Турции невыгодно усиление Саудовской Аравии, потому что тогда Анкара может лишиться интересных проектов.

Тем временем в Эр-Рияде

После посещения Турции украинский лидер должен был сразу отправиться в Саудовскую Аравию, но перенес поездку на 10 марта. Причиной он назвал прошедшие в Эр-Рияде переговоры России и США.

«Нас не приглашали на встречу [России и США] в Саудовской Аравии. Для нас это было сюрпризом. Поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию завтра», — цитирует его ТСН.

Зеленский раскритиковал переговоры РФ и США, потому что на них говорят об Украине, но без Украины. Кроме того, по словам президента, на этой встрече обсуждаются условия, выдвинутые Москвой еще в 2022 году — сокращение численности ВСУ, «признание оккупированных территорий Украины частью России» и «пророссийское руководство» в Киеве.

«Опять обсуждают Украину, но без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на такие ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас пойдем на это?» — спросил Зеленский.

Встреча в Эр-Рияде длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. Москву представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а Вашингтон — помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Зеленского не предупреждали о переговорах в Саудовской Аравии.

«Мы не просто слушали, а слышали друг друга». В Эр-Рияде завершились переговоры РФ и США В Эр-Рияде завершились переговоры представителей России и США. Встреча длилась 4,5 часа, на ней... 18 февраля 17:27

«Зеленский рыскает в поисках обрывков информации из вторых рук, пока официальные лица США и России обсуждают будущее его страны… Теперь он сталкивается, пожалуй, с самым большим вызовом — необходимостью избежать сговора между Трампом и Путиным», — отмечает Bloomberg.

Согласно официальной информации, участники встречи в Эр-Рияде обсудили «восстановление всего комплекса» двусторонних отношений, а также подготовку переговоров по урегулированию украинского конфликта и организацию будущей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.