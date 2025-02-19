«Крыса загнана в угол»: Медведев призвал США избавиться от Зеленского

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский попал в неприятную ситуацию: на него разозлился его главный покровитель — Дональд Трамп. Президент США заявил, что не знает «о судьбе» как минимум половины средств, которые Вашингтон выделил Киеву. По словам американского лидера, украинские власти ни разу не предоставляли отчеты об использовании денег. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в крайне неприятной ситуации. Об этом Медведев написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Помимо проблем на фронте и сложностей внутренней обстановки, на него, похоже, реально разозлился главный покровитель. <…> [Президент США Дональд] Трамп резко говорит об ответственности <...> за начало войны, требует отчета о разворованных деньгах, новой легитимации <...> на выборах и признания сложившихся на земле реалий. И конечно, расчета за ранее оказанную помощь. Крыса загнана в угол», — отметил Медведев.

По его словам, поведение украинского президента может быть абсолютно непредсказуемым.

«Она (крыса. — «Газета.Ru») лихорадочно мечется, истошно пищит и, как правило, в таких случаях в конце концов бросается в контратаку», — написал чиновник.

Зампред Совбеза подчеркнул, что украинский лидер может пойти на любую провокацию с целью срыва урегулирования и для продолжения войны до последнего украинца — вплоть до ударов по своим городам или даже использования оружия массового поражения вроде «грязной бомбы».

В связи с этим Медведев призвал к срочной дератизации (уничтожению грызуна).

«Причем лучше, если этим займутся именно те, кто раньше кормил мерзких серых крыс с длинными хвостами», — подытожил он.

«Где все эти деньги?»

Ранее Трамп на пресс-конференции во Флориде заявил, что Зеленский не знает «о судьбе» как минимум половины средств, которые Вашингтон выделял Киеву в качестве финансовой помощи. По словам Трампа, украинские власти ни разу не предоставляли отчеты об использовании денег.

«Я думаю, что Европа дала [Украине] 100 млрд долларов, а мы, скажем, 300 [млрд долларов] с лишним. И для них это важнее, чем для нас, — нас [с Украиной] разделяет океан, а их нет. Но где все эти деньги, которые были даны? Куда они уходят? Я никогда не видел каких-либо отчетов об этом», — задался вопросом президент США.

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В январе Трамп также упоминал о том, что Вашингтон потратил на поддержку Киева на $200 млрд больше, чем европейские страны. Поэтому, отмечал американский лидер, члены ЕС должны увеличить свои расходы на оборону.

«Они должны выровнять ситуацию», — подчеркнул Трамп.

«Я не знаю, где деньги»

В свою очередь Зеленский в интервью Associated Press и сам заявлял, что не знает, куда делились выделенные США $200 млрд. Он утверждал, что Киев не видел этих сумм и получил от Вашингтона чуть больше $75 млрд.

«Мы сегодня слышим от Соединенных Штатов Америки, что Америка дала Украине сотни миллиардов [долларов], 177, сказать точнее, такая точная цифра звучала. <...> Или 200, говорят некоторые люди. Мы никогда не получали [столько]. Это важно. Мы говорим про конкретные вещи. Мы получили оружием на 70 с чем-то миллиардов. <...> Когда говорят, что Украина получила $200 млрд на поддержку армии и так далее — это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда с точки зрения того, [как оно] на бумаге. <...> Но как президент, я зафиксирую — мы получили больше 70 миллиардов [долларов], 76 с чем-то», — отметил Зеленский.