«Крыса загнана в угол»: Медведев призвал США избавиться от Зеленского

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в крайне неприятной ситуации. Об этом Медведев написал на своей странице во «ВКонтакте».
«Помимо проблем на фронте и сложностей внутренней обстановки, на него, похоже, реально разозлился главный покровитель. <…> [Президент США Дональд] Трамп резко говорит об ответственности <...> за начало войны, требует отчета о разворованных деньгах, новой легитимации <...> на выборах и признания сложившихся на земле реалий. И конечно, расчета за ранее оказанную помощь. Крыса загнана в угол», — отметил Медведев.
По его словам, поведение украинского президента может быть абсолютно непредсказуемым.
«Она (крыса. — «Газета.Ru») лихорадочно мечется, истошно пищит и, как правило, в таких случаях в конце концов бросается в контратаку», — написал чиновник.
Зампред Совбеза подчеркнул, что украинский лидер может пойти на любую провокацию с целью срыва урегулирования и для продолжения войны до последнего украинца — вплоть до ударов по своим городам или даже использования оружия массового поражения вроде «грязной бомбы».
В связи с этим Медведев призвал к срочной дератизации (уничтожению грызуна).
«Причем лучше, если этим займутся именно те, кто раньше кормил мерзких серых крыс с длинными хвостами», — подытожил он.
«Где все эти деньги?»
Ранее Трамп на пресс-конференции во Флориде заявил, что Зеленский не знает «о судьбе» как минимум половины средств, которые Вашингтон выделял Киеву в качестве финансовой помощи. По словам Трампа, украинские власти ни разу не предоставляли отчеты об использовании денег.
«Я думаю, что Европа дала [Украине] 100 млрд долларов, а мы, скажем, 300 [млрд долларов] с лишним. И для них это важнее, чем для нас, — нас [с Украиной] разделяет океан, а их нет. Но где все эти деньги, которые были даны? Куда они уходят? Я никогда не видел каких-либо отчетов об этом», — задался вопросом президент США.
В январе Трамп также упоминал о том, что Вашингтон потратил на поддержку Киева на $200 млрд больше, чем европейские страны. Поэтому, отмечал американский лидер, члены ЕС должны увеличить свои расходы на оборону.
«Они должны выровнять ситуацию», — подчеркнул Трамп.
«Я не знаю, где деньги»
В свою очередь Зеленский в интервью Associated Press и сам заявлял, что не знает, куда делились выделенные США $200 млрд. Он утверждал, что Киев не видел этих сумм и получил от Вашингтона чуть больше $75 млрд.
«Мы сегодня слышим от Соединенных Штатов Америки, что Америка дала Украине сотни миллиардов [долларов], 177, сказать точнее, такая точная цифра звучала. <...> Или 200, говорят некоторые люди. Мы никогда не получали [столько]. Это важно. Мы говорим про конкретные вещи. Мы получили оружием на 70 с чем-то миллиардов. <...> Когда говорят, что Украина получила $200 млрд на поддержку армии и так далее — это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда с точки зрения того, [как оно] на бумаге. <...> Но как президент, я зафиксирую — мы получили больше 70 миллиардов [долларов], 76 с чем-то», — отметил Зеленский.