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Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине

Трамп сообщил, что на Украине необходимо провести выборы
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Jeenah Moon/Reuters

Украине нужно провести выборы, чтобы Киев получил место за столом переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами, пишет ТАСС.

«Мы имеем дело с ситуацией, когда на Украине не было выборов <…> Когда они хотят получить место за столом [переговоров]… Народ Украины не должен сказать, что у нас давно не было выборов?» — отметил он.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что рейтинг одобрения президента Украины Владимира Зеленского упал до 4%.

15 февраля Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что украинцы не хотят выборов в стране и не говорят о необходимости их проведения. По его словам, те граждане, которых не устраивает отсутствие выборов на Украине, могут выбрать другое гражданство.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

На фоне этого президент России Владимир Путин подчеркивал, что подписание мирного договора с Украиной возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

Ранее экс-подполковник СБУ заявил, что украинцы недовольны Зеленским.

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Переговоры о мире на Украине
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