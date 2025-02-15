Зеленский оценил необходимость проведения выборов на Украине

Зеленский: украинцы полностью против выборов и не хотят о них говорить

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что украинцы не хотят выборов в стране и не говорят о необходимости их проведения. Трансляцию его выступления ведут организаторы конференции.

По словам Зеленского, те граждане, которых не устраивает отсутствие выборов на Украине, могут выбрать другое гражданство.

Он добавил, что Украине необходимо единство, и этот вопрос касается будущего страны.

До этого в интервью с изданием The Economist украинский лидер сообщил, что не имеет жажды власти. При этом, по словам Зеленского, выборы на Украине «точно не в центре внимания сегодняшнего дня», поскольку сначала необходимо остановить конфликт.

Срок полномочий Зеленского как президента Украины должен был истечь 20 мая 2024 года, но из-за военного положения в стране отменили выборы. Президент Украины говорил, что выборы состоятся после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения в стране.

Ранее спецпосланник США заявил, что Украина должна провести выборы.