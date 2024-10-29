Экс-президент Украины заявил о растущем недовольстве из-за мобилизации

На Украине усиливается недовольство среди населения из-за роста темпов мобилизации. Об этом заявил бывший президент страны Леонид Кучма в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам, украинские власти обвиняют общество в недостаточной готовности защищать родину.

«В обществе раздаются призывы к власти показать пример и начать с себя», — добавил Кучма.

Он также указал на раскол в обществе, ведь «кто-то воевал, а кто-то сделал все, чтобы избежать этого. Кто все время оставался на Украине, а кто сразу уехал. Кто пожертвовал своей жизнью и здоровьем, а кто откупился».

До этого очевидцы засняли в Одессе очередную насильственную мобилизацию. Кадры опубликовало издание «Страна.ua». Журналисты отметили, что под присмотром полиции мужчину «паковали» люди в гражданском. Предположительно, это «добровольные помощники» полицейских.

Также сообщалось, что украинские суды начали наказывать сограждан за съемки силовой мобилизации в ряды Вооруженных сил с последующим выкладыванием записей в интернет.

Ранее в Одессе на рынке произошел бунт против военкомов.