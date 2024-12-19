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Путин назвал условия для переговоров по Украине

Путин: РФ может вести переговоры даже с Зеленским в случае его победы на выборах

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Александр Кряжев/РИА Новости

Российская Федерация готова вести диалог по урегулированию вооруженного конфликта на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле. Об этом он сказал в ходе прямой линии.

При этом глава государства подчеркнул, что подписание мирного договора возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

«Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы (президента Украины. — прим. ред.) и получит легитимность», — заявил президент РФ.

В декабре 2023 года глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон весной 2022 года отговорил украинскую сторону подписывать какие-либо мирные договоры с Россией и предложил «просто воевать». При этом британский политик отмечал, что очень опасался согласия Киева на мирное решение конфликта в 2022 году. Такой результат переговоров, по его мнению, был бы не выгоден Западу.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин напомнил, как Джонсон убедил Киев воевать с Москвой.

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Прямая линия Путина — 2024
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