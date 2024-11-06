Украинцы в ужасе, Россия — без иллюзий: как в мире оценивают победу Трампа Песков назвал две причины, из-за которых Путин не поздравил Трампа с победой

Победу Дональда Трампа на президентских выборах в США восприняли без лишних восторгов и в Москве, и в Киеве, и в большинстве европейских столиц. Киевляне, согласно опросу, относятся к республиканцу со скепсисом и даже ужасом. В Раде беспокоятся, что украинцам придется прикладывать серьезные усилия, чтобы убедить нового американского лидера продолжить поддерживать ВСУ. Европейские дипломаты полагают, что Украина теперь «в большой беде». В Кремле же заявляют, что у России «своя повестка дня», но в то же время выражают готовность к диалогу.

Россия

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для России важнее новость об успешном спуске на воду нового ледокола «Чукотка», чем информация о победе на выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа.

«Вы знаете, я никак не отношусь к победе Трампа, честно говоря. И у нас своя повестка дня. Мы сегодня спустили ледокол «Чукотка» на воду. Это для нас важнее. Вот к этому я отношусь здорово», — сказал пресс-секретарь на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Он добавил, что действующий лидер Джо Байден останется на своем посту до инаугурации Трампа (которая состоится 20 января 2025-го), и «это значительный объем времени».

Российский президент Владимир Путин официально не поздравлял республиканца с избранием на пост главы государства. Песков объяснил, что «речь идет о недружественной стране, которая и прямо и косвенно вовлечена в войну» против России, а потому в планах Путина не было поздравлений в адрес победителя американских выборов.

Тем не менее Песков допустил возобновление прямого диалога между Россией и США, если администрация Трампа совершит необходимые действия для урегулирования украинского конфликта.

«Мы открыты для диалога, для обсуждения самых сложных проблем. Поэтому посмотрим», — сказал он.

В российском МИД в свою очередь заявили, что Россия будет работать с новой администрацией США исходя из национальных интересов и целей СВО.

«Не питаем иллюзий в отношении избранного американского президента, который в России хорошо известен, и нового состава конгресса, где республиканцы, по предварительным данным, берут верх.

Правящая в США политическая элита, независимо от партийной принадлежности, придерживается антироссийских установок и линии на «сдерживание Москвы», — говорится в комментарии дипведомства.

Украинский президент Владимир Зеленский уже поздравил Трампа с победой, а вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко выразил надежду, что республиканец поможет завершить конфликт на Украине и провести очередные парламентские выборы.

«Мы очень хотели бы, начиная с Дональда Трампа, избранного президента, и заканчивая конгрессом, сенатом, чтобы они сделали максимум для того, чтобы мы могли переизбраться», — цитирует его слова украинское издание «Левый берег».

Однако Киеву придется приложить немало усилий, чтобы убедить Трампа продолжить поддержку Украины, убежден глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко. По его мнению, президентство Трампа не должно стать плохим для Украины. Но с новым лидером США Киеву уже не будет так легко, как с Джо Байденом, признал депутат.

Остальные украинские политики высказывают куда менее оптимистичные прогнозы. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) выразил уверенность, что «план победы» Владимира Зеленского окончательно потерял шансы на реализацию после выборов. По его мнению, с приходом Трампа в Белый дом мировой порядок будет базироваться «не на правилах, а на договоренностях», а украинские политики должны будут «работать 24/7», чтобы поддерживать заинтересованность Запада в победе ВСУ.

Источник Financial Times в оборонном ведомстве Украины высказал обеспокоенность тем, что с приходом Трампа украинская армия потеряет контроль над всей терриорией Донбасса. «ВСУ опасаются, что помощь от США прекратится, и мы можем потерять Донбасс», — отметил источник.

Лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия спрогнозировал, что теперь будет «много проблем», но со сменой американского президента «определенно намечается новая динамика».

Украинский вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина выразила уверенность, что Трамп в силах организовать «больше политического импульса» в пользу украинцев.

Проведенный УНИАН опрос киевлян показал, что в столице с опаской относятся к победе Трампа. Большинство горожан отказались отвечать на вопросы журналиста, однако те, что согласились, заявили, что республиканец вызывает у них скепсис или ужас.

Некоторые киевляне выразили сомнение, что Трампу удастся в короткие сроки прекратить конфликт Украины с РФ, как он обещал в своих предвыборных выступлениях.

Европа

Как пишет Financial Times, европейские дипломаты «испытали шок» в связи с преимуществом, которое получил Трамп в ключевых штатах. Они предполагают, что избранный президент будет решительнее продвигать свою программу America first («Америка прежде всего»), и Украина теперь «в большой беде».

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что европейцы продолжают поддерживать Украину. Он напомнил, что новый президент США вступит в должность только в 2025 году, а до тех пор программа поддержки Киева в Европе не изменится.

«Мы неоднократно говорили, что мы имеем обязательства и едины в намерении продолжать поддержку Украины», — констатировал он.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны координировать шаги после прихода Трампа к власти.

«Нельзя допустить, чтобы страны ЕС склонились к принципу «каждый сам за себя» после победы Трампа. Нам необходима скоординированная европейская стратегия в отношениях с Соединенными Штатами», — написал Макрон.

Париж и Берлин будут работать над созданием «более единой, сильной и суверенной Европы», отметил французский лидер. Он добавил, что уже провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«В этом новом контексте мы будем работать ради более единой, сильной и суверенной Европы, сотрудничая с США и защищая наши интересы и ценности», — заключил он, а позже позвонил Трампу, поздравил его с победой и попросил считаться с ЕС. Политики пообщались по вопросам Украины и обсудили Ближний Восток.

Сербский лидер Александар Вучич выразил надежду, что Трамп поспособствует завершению российско-украинского конфликта.

«Уверен, что слово «мир» не будет больше таким непринятым в мире», — сказал Вучич во время встречи с чешским премьером Петром Фиалой.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон тоже увидел риски сокращения объемов дальнейшей помощи ВСУ на фоне победы республиканца.

«США сейчас оказывают Украине наибольшую военную помощь. Мы ценим это, мы благодарны за это и не воспринимаем это как нечто должное», — цитирует Кристерссона SVT.

Европа «долгое время» готовилась к разным сценариям, поэтому будет готова к такому развитию событий, заключил шведский премьер.

Азия и Ближний Восток

Китай — один из главных противников США, по версии Трампа, — тоже поздравил политика с победой. Несмотря на то, что республиканец обещал «разъединить» Россию и КНР в случае избрания, в китайском МИД заявили, что «уважают выбор американского народа».

Одним из первых с «историческим возвращением» поздравил Трампа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а также обсудил с ним «иранскую угрозу» и безопасность Израиля.