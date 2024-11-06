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Президент Сербии выразил надежду, что Трамп поможет достичь мира на Украине

Вучич надеется, что Трамп поспособствует достижению мира на Украине

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Darko Vojinovic/AP

Сербский президент Александар Вучич выразил надежду, что предполагаемый победитель президентских выборов в США Дональд Трамп поспособствует завершению российско-украинского конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

«Ожидаю, что президент Трамп попытается достичь мира на Украине. Уверен, что слово «мир» не будет больше таким непринятым в мире», — сказал Вучич во время встречи с чешским премьером Петром Фиалой.

По мнению президента Сербии, Трамп будет предлагать и искать выход из сложившейся ситуации.

Схожу точку зрения ранее высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он считает, что Трамп может урезать помощь, выделяемую Штатами Украине.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). По предварительной информации, кандидат от республиканцев набирает минимум 277 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию подсчета голосов.

Ранее стало известно о списке мести Трампа на случай победы на выборах.

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Выборы в США - 2024
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