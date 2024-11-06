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В Раде попросили Трампа помочь в ее переизбрании

Вице-спикер Корниенко попросил Трампа помочь в переизбрании Верховной рады

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РИА «Новости»

Вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко выразил надежду, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победна выборах поможет завершить конфликт на Украине и провести очередные парламентские выборы. Его слова приводит украинское издание «Левый берег».

«Мы очень хотели бы, начиная с Дональда Трампа, избранного президента, и заканчивая конгрессом, сенатом, чтобы они сделали максимум для того, чтобы мы могли переизбраться», — заявил он.

По его словам, чтобы Рада могла переизбраться, должна закончиться война, потому что во время военного положения соответствующие процедуры заблокированы.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что «план победы» президента Украины Владимира Зеленского окончательно потерял шансы на реализацию после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Депутат считает, что с приходом Трампа в Белый дом мировой порядок будет базироваться «не на правилах, а на договоренностях». По его мнению, украинские политики должны «работать 24/7», чтобы сохранить заинтересованность Запада в победе Украины.

Ранее Трамп пообещал «не развязывать войн» в случае победы на выборах.

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