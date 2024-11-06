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Жители Киева ужаснулись победе Трампа на выборах

Опрошенные УНИАН киевляне заявили, что относятся к победе Трампа с ужасом

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РИА «Новости»

Опрос жителей Киева украинским агентством УНИАН показал, что в столице с опаской относятся к победе Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах.

Большинство горожан отказались отвечать на вопросы журналиста, однако те, что согласились, заявили, что победа Трампа вызывает у них скепсис или ужас.

Многие киевляне отметили, что считают приоритетом внутреннюю политику, а не наблюдение за выборами в другой стране. Некоторые выразили сомнение, что Трампу удастся в краткие сроки прекратить конфликт Украины с РФ, как он обещал в своих предвыборных выступлениях.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). По предварительной информации, кандидат от республиканцев набирает минимум 277 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию подсчета голосов.

Ранее назвавший Трампа социопатом глава МИД Британии поздравил его с победой.

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Выборы в США - 2024
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