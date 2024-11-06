Европейский лидер обеспокоился снижением поддержки Украины из-за Трампа

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон увидел риски для дальнейшей помощи Украине на фоне победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Его слова приводит SVT.

«Еще один риск – это уменьшение обязательств перед Украиной. Следует отметить, что США сейчас оказывает Украине наибольшую военную помощь. Мы ценим это, мы благодарны за это и не воспринимаем это как нечто должное. Мы сделаем все возможное, чтобы подчеркнуть наше стремление». сохранить трансатлантические обязательства», – сказал Кристерссон.

Он подчеркнул, что Европа «долгое время» готовилась к разным сценариям, поэтому будет готова к такому развитию событий.

До этого представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС после победы Дональда Трампа на выборах президента США продолжит поддержку Украины. Стано напомнил, что новый президент США вступит в должность только в 2025 году, а до тех пор программа поддержки Украины в Европе не изменится.

Ранее глава МИД Польши раскрыл, что Европа должна «немедленно» сделать после победы Трампа.