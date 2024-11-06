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В Верховной раде оценили возможность продолжения поддержки Украины после выборов в США

Мережко: Киеву придется постараться, чтобы Трамп продолжил поддержку Украины

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РИА Новости

Киеву придется приложить немало усилий, чтобы убедить победившего на выборах президента США Дональда Трампа продолжить поддержку Украины. Об этом заявил газете Politicо глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Он назвал Трампа прагматичным бизнесменом, мыслящим «с точки зрения затрат и выгод».

При этом Мережко не считает, что президентство Трампа окажется плохим для Украины. Тем не менее, с новым лидером США Киеву уже не будет так легко, как с Джо Байденом, добавил депутат.

6 ноября первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что на посту президента США Дональд Трамп может попытаться наладить отношения с Россией и снизить финансирование Украины. Полностью от снабжения Киева Вашингтон не откажется, однако очевидно, что «план победы» и другие планы украинского лидера Владимира Зеленского отойдут на второй план, считает парламентарий.

Напомним, по результатам прошедших выборов в США еще продолжается подсчет голосов, но Трамп заметно лидирует — он уже объявил себя победителем. Как теперь сложится военно-техническое сотрудничество Украины с новой администрацией Белого дома, что изменит победа Дональда Трампа для Москвы и Киева — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог ответил, сможет ли Трамп сменить курс США по Украине.

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