Песков рассказал, что для россиян важнее победы Трампа на выборах

Для России важнее новость об успешном спуске на воду нового ледокола «Чукотка», чем информация о том, что на выборах в Соединенных Штатах победил Дональд Трамп. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вы знаете, я никак не отношусь к победе Трампа, честно говоря, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. — И у нас своя повестка дня. Мы сегодня спустили ледокол «Чукотка» на воду. Это для нас важнее. Вот к этому я отношусь здорово», — заявил Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Он добавил, что президентский срок Джо Байдена будет продолжаться еще полтора месяца, и это значительный объем времени. Также Песков заметил, что победа Трампа на выборах — дело американцев, а у России своя повестка дня.

6 ноября президент России Владимир Путин запустил процесс спуска атомного ледокола «Чукотка» на воду. Судно оснащено двухреакторной ядерной энергетической установкой нового поколения «РИТМ-200». Двухосадочная конструкция даёт возможность использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, в том числе Енисее. Среди основных целей ледокола — создание группировки атомоходов для круглогодичной работы на Северному морскому пути.

Ранее миру предрекли пропаганду сексизма, расизма и авторитаризма при президентстве Трампа.