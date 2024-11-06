В ЕС заявили о намерении продолжать помощь Киеву на фоне победы Трампа

В ЕС после победы Дональда Трампа на выборах президента США заявили, что продолжают поддержку Украины. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, пишет РИА Новости.

Стано напомнил, что новый президент США вступит в должность только в 2025 году, а до тех пор программа поддержки Украины в Европе не изменится.

«Мы неоднократно говорили, что мы имеем обязательства и едины в намерении продолжать поддержку Украины», — заявил он.

До этого сообщалось, что дипломаты Европейского союза «шокированы» внушительной победой кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США и считают, что теперь Украина в беде.

В свою очередь бывший глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что любой президент Соединенных Штатов захочет переложить расходы по поддержке Украины на страны Европейского союза.

Ранее премьер Венгрии рассказал, что будет с Украиной в случае победы Трампа на выборах в США.