Обама, Байден, Харрис: кому еще Трамп будет мстить после победы на выборах? Politico опубликовало список людей, которым Трамп обещал отомстить после победы

У республиканца Дональда Трампа, который, судя по всему, вновь станет президентом Соединенных Штатов, уже составлен целый «список мести». В нем перечислены люди, которым он собирается отомстить после возвращения в Белый дом, пишет Politico. В списке не только демократы Джо Байден, Камала Харрис, Барак Обама, Хиллари Клинтон, но также журналисты, политики, чиновники и даже Марк Цукерберг.

Издание Politico опубликовало список людей, которым выигрывающий президентские выборы Дональд Трамп якобы собирается отомстить после того, как снова займет Овальный кабинет.

В число врагов попала целая семья Байденов во главе с «хромой уткой» — действующим президентом-демократом Джо Байденом. Также газета утверждает, что Трамп намерен мстить своей сопернице на выборах Камале Харрис, 44-му президенту США Бараку Обаме, экс-госсекретарю и бывшей конкурентке Хиллари Клинтон, а также экс-спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси. Кроме того, в Politico настаивают, что будущий глава государства собирается принять ограничительные меры против журналистов и, в частности, их редакции.

«В течение многих лет Трамп приправлял свои выступления и посты в социальных сетях мстительными призывами к тому, чтобы его политические оппоненты, его критики и представители средств массовой информации были привлечены к ответственности, заключены под стражу, депортированы и даже казнены. В последние недели кампании 2024 года он довел эти призывы до апогея.

Теперь, когда он победил, у него есть как народный мандат, так и власть, чтобы начать реализовывать план наказания», — говорится в материале.

Многие сторонники Трампа считают, что угрозы были лишь частью предвыборной риторики, направленной на подстегивание электората. Они также отмечают, что ранее Трамп крайне редко претворял их в жизнь. Однако остальные, в том числе некоторые члены ближайшего окружения, предупреждают, что у политика гораздо больше шансов осуществить все задуманное в ходе второго президентского срока.

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Репортеры, редакторы и издатели Politico

Как пишет газета, ранее Трамп призывал к суровым мерам, включая тюремное заключение, в отношении журналистов, которые отказываются назвать свои источники. Особо политик критиковал авторов эксклюзива, вышедшего в мае 2022 года и посвященного проекту решения Верховного суда, лишающего право на аборт конституционной защиты. В январе 2023 года Верховный суд объявил, что проведенное им расследование не смогло окончательно выявить источники, на что Трамп заявил своим сторонникам, что более агрессивная тактика могла бы ускорить процесс.

«Подойди к репортеру и спроси его/ее, кто это был. Если не дан ответ, посадите кого угодно в тюрьму до тех пор, пока не будет дан ответ. Вы можете добавить в список издателя и редактора», — написал Трамп в Truth Social.

«Хватит играть в игры, допустить эту утечку нельзя. Пройдет немного времени, и имя станет известно!» — призывал он.

Байдены

Трамп часто называл действующего президента Джо Байдена «самым коррумпированным в истории США», а в июне опубликовал пост в соцсетях с призывом «арестовать его за государственную измену».

Политик пообещал, что, когда вновь займет президентское кресло, назначит специального прокурора для расследования того, что, по его словам, является «коррупцией, связанной с семьей Байдена». Никаких подробностей будущего дела Трамп не раскрывал, но иногда говорил о деньгах, которые сын Байдена Хантер мог получать от китайских источников.

«Когда я вернусь в офис, я назначу настоящего специального прокурора для расследования каждой детали коррупционной преступной семьи Байденов», — заявил Трамп в прошлом году.

Хантер Байден уже был осужден по трем федеральным обвинениям в хранении оружия в Уилмингтоне (штат Делавэр). В сентябре он также признал себя виновным в налоговых нарушениях. Однако ему никогда не предъявляли обвинений в работе на иностранные компании.

Трамп критиковал кандидата от демократов Камалу Харрис в первую очередь за то, что она, по его мнению, ухудшила миграционную ситуацию и из-за ее действий люди были «убиты на границе». На предвыборном митинге в Пенсильвании он призвал Харрис понести ответственность за произошедшее.

В 2020 году Трамп обвинил бывшего президента Барака Обаму в госизмене. Поводом стало то, что администрация Обамы якобы следила за предвыборной кампанией Трампа в 2016 году, прослушивая телефонные разговоры.

В августе этого года Трамп разместил сообщение на Truth Social с призывом отправить Обаму под военный трибунал. Он также неоднократно говорил в интервью, что Обама был «худшим президентом в истории США».

Сам Обама в ходе президентской гонки 2024-го вовсю поддерживал Харрис. Он даже исполнил трек «Lose Yourself» рэпера Эминема на предвыборном митинге в поддержку вице-президента. Появившись перед публикой, бывший американский лидер признался, что «Lose Yourself» была одной из его любимых песен во время президентской кампании в 2008 году.

Хиллари Клинтон

Трамп неоднократно призывал расследовать «почтовый скандал», связанный с использованием Хиллари Клинтон личного электронного ящика для рабочей переписки во время работы госсекретарем США. Он даже грозил ей тюрьмой, если станет президентом.

В 2015 году, когда разразился скандал, Клинтон передала в Госдепартамент всю свою рабочую переписку (55 тысяч писем). ФБР в свою очередь провело расследование, но не нашло в действиях госсекретаря состава преступления.

Нэнси Пелоси

Бывшего спикера палаты представителей, по мнению Трампа, следует привлечь к ответственности за неспособность обеспечить должную безопасность в Капитолии 6 января 2021 года, когда сторонники республиканца штурмовали здание. Кроме того, в сентябре этого года Трамп заявлял, что Пелоси должны предъявить уголовные обвинения в связи с продажей ее мужем акций Visa за несколько месяцев до обвала их цены.

Бывший директор ФБР Джеймс Коми был уволен Трампом в 2017 году. Через год он выпустил книгу, которую Трамп раскритиковал, заявив, что экс-глава ФБР «слил секретную информацию» и солгал конгрессу. Министерство юстиции отказалось выдвигать какие-либо обвинения против Коми.

Основатель Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан в 2020 году пожертвовали $420 млн, чтобы помочь государственным и местным органам власти провести выборы во время пандемии COVID-19.

Трамп и некоторые из его союзников резко раскритиковали этот шаг, назвав деньги «цукербаксами». По их мнению, средства должны были помешать переизбранию Трампа.

«Мы внимательно следим за ним, и если на этот раз он сделает что-то незаконное, он проведет остаток своей жизни в тюрьме», — написал политик в своей книге «Спасти Америку».

«Внутренняя напряженность»

Победа Трампа на президентских выборах в США усилит внутреннюю напряженность и ожесточение противоборствующих лагерей в стране, считают в российском МИД.

«Фактически речь о противостоянии демократических и республиканских штатов, а также сторонников «прогрессивных» и традиционных ценностей. Можно ожидать, что возвращение Трампа подстегнет усиление внутренней напряженности и ожесточение противоборствующих лагерей», — говорится в комментарии ведомства.

По данным американских СМИ, Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, этого достаточно для победы.