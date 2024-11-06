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Макрон призвал страны ЕС к координации шагов после победы Трампа

Макрон призвал европейские страны договариваться о шагах после победы Трампа

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Ian Langsdon/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети X призвал европейские страны совместно договариваться о шагах после победы Дональда Трампа на выборах президента в Соединенных Штатах.

«Нельзя допустить, чтобы страны ЕС склонились к принципу «каждый сам за себя» после победы Трампа. Нам необходима скоординированная европейская стратегия в отношениях с Соединенными Штатами», — пишет Макрон.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Украина и страны Евросоюза очень встревожены результатами президентских выборов в США, поскольку там молились на победу кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Сенатор считает, что Харрис продолжила бы политику Джо Байдена, в то время как Трамп регулярно говорит о прекращении поддержки Украины.

По данным Financial Times, европейские дипломаты «испытали шок» в связи с масштабами победы Трампа в ключевых штатах на президентских выборах. Они предполагают, что избранный президент будет решительнее продвигать свою программу America first («Америка прежде всего»), и Украина теперь «в большой беде».

Ранее журналист объяснил поражение Харрис «проклятием Зеленского».

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Выборы в США - 2024
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