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Дипломаты ЕС считают, что Украина «в большой беде» из-за победы Трампа

FT: дипломаты ЕС в шоке от победы Трампа и считают, что Украина в беде

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Erin Scott/picture alliance/Consolidated/Global Look Press

Дипломаты Европейского союза «шокированы» внушительной победой кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США и считают, что теперь Украина в беде. Об этом сообщает газета Financial Times.

По словам FT, европейские дипломаты «испытали шок» в связи с масштабами победы Трампа в ключевых штатах. Они отметили, что политик одновременно получил больше голосов выборщиков и обошел соперницу по числу голосов избирателей. Это, предполагают дипломаты, позволит Трампу решительнее продвигать свою программу America first («Америка прежде всего»).

Высокопоставленный чиновник ЕС признался журналистам, что он «напуган» итогами выборов в США. Другой источник посчитал, что победа Трампа негативно скажется на торговых отношениях ЕС и США, и добавил, что «Украина в большой беде».

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набирает минимум 277.

Сам политик уже объявил себя победителем. С победой его начали поздравлять мировые лидеры.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трампа призвали избегать «поспешных сделок» по Украине.

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Выборы в США - 2024
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