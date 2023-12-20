«Это преступление». Порошенко раскритиковал власти Украины после поездки на фронт Порошенко заявил об острой нехватке боеприпасов и дронов в ВСУ

Вооруженные силы Украины испытывают серьезную нехватку снарядов, заявил побывавший на фронте экс-президент страны Петр Порошенко. Выступая в Верховной раде, он назвал такую ситуацию «преступлением, за которое нужно наказывать», и предложил ряд шагов, которые, по его мнению, позволят исправить положение.

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил в Верховной раде и рассказал о своей поездке на линию фронта. Запись его выступления опубликовал телеканал «Прямой» в YouTube.

«Сегодня утром я вернулся с фронта. И сказать, что там не хватает снарядов, — ничего не сказать. Это то, что говорят наши военные. Сказать, что не хватает систем противовоздушной обороны, — ничего не сказать», — заявил политик.

По его словам, на «специальных складах» находятся «десятки тысяч дронов». Несмотря на это, военные испытывают острую нехватку БПЛА. Вину в сложившейся ситуации политик возложил на действующие власти и командование ВСУ.

«Это преступление, за которое нужно наказывать», — подчеркнул политик.

План Порошенко

Экс-президент призвал власти предпринять несколько шагов.

Он призвал в первую очередь сделать все возможное, чтобы ускорить получение помощи от западных партнеров. Кроме того, государство должно наладить серийное производство вооружения на украинской территории. Некоторые шаги можно предпринять уже сейчас, считает Порошенко.

«Мы должны сделать все для того, чтобы увеличить производство FPV и доставить их в каждый батальон», — сказал политик.

В качестве второго шага необходимо наладить производство средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — «Газета.Ru») , добавил он.

«Моя команда инвестировала 150 миллионов гривен (по текущему курсу около 360 млн рублей. — «Газета.Ru») в разработку новой технологии, которая уже сейчас сажает (беспилотники) «Орланы» и «Суперкамы», — напомнил Порошенко с трибуны.

Третьим шагом, по его мнению, должно стать ускорение строительства глубоко эшелонированных фортификационных сооружений:

«Хочу напомнить, что в 2014-15 годах каждый глава ОГА (областной государственной администрации. — «Газета.Ru») был ответственен за свой участок фронта, и в полном объеме было профинансировано из государственного бюджета строительство. Три миллиона за каждый опорный пункт — и была первая, вторая и третья линия. Сейчас это должно быть вопросом государственного веса».

Политик выразил уверенность, что этот процесс может быть завершен в течение двух-трех месяцев.

В качестве четвертого шага Порошенко призвал «засеять» всю прифронтовую территорию минами, «чтобы не кровью украинских воинов останавливать российское наступление».

Бывший лидер также заявил о необходимости единства вокруг Вооруженных сил Украины, запрета Украинской православной церкви Московского патриархата на территории страны и принятия законопроекта, который потребует согласования с главнокомандующим назначения командующих, «потому что это об ответственности».

Снарядный «голод»

Немецкий телеканал ZDF 20 декабря передавал, что у ВСУ недостаточно боеприпасов, а также чувствуется нехватка самих кадров. Так как давно не было ротации, многие солдаты устали.

«Доверие к правительству существенно снизилось. Люди в страхе, беспокоятся из-за зимы... В то же время подвижек на фронте нет», — отмечается в сюжете.

CNN в середине декабря сообщал, что ВСУ экономят боеприпасы, а российская армия атакует с интенсивностью в пять-семь раз больше, чем украинские части.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на командующего украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского сообщило, что ВСУ сократили масштаб операций, поскольку испытывают нехватку боеприпасов по всей линии фронта. Украинские военные перешли к оборонительным действиям в некоторых районах, но в каких-то точках продолжают пытаться наступать.

В Минобороны Украины заявили, что намерены нарастить производство барражирующих боеприпасов на фоне снарядного «голода». В настоящее время Киев также пытается увеличить производство боеприпасов советского образца.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер призвал Украину готовиться к «очень тяжелой зиме», но заверил, что Белый дом будет стремиться согласовать дополнительную военную помощь ВСУ.

Порошенко, комментируя блокировку пакета многомиллиардной помощи Украине в сенате США, назвал неприемлемой ситуацию, при которой Киев может оказаться заложником внутриполитических процессов в стране. Он подчеркнул, что заблокированный пакет помощи — «не просто пакет помощи Украине», а «инвестиция в американскую безопасность».