«Он знает, что может произойти»: признающая МУС Бразилия пригласит Путина на саммит G20 Президент Бразилии Лула да Силва пообещал пригласить Путина на саммит G20

Президент Бразилии Лула да Силва заявил о планах пригласить Владимира Путина на саммит G20 в 2024 году. Страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда, ранее выдавшего ордер на арест российского президента. В сентябре бразильский лидер обещал, что главу РФ «ни за что не арестуют» при визите в страну. Теперь же он заявил, что российский коллега «должен оценить последствия» и «знает, что может произойти» при его приезде.

Власти Бразилии пригласят президента РФ Владимира Путина на саммит Группы двадцати (G20), хотя Бразилиа признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест российского лидера. Об этом заявил президент республики Луис Инасиу Лула да Силва.

«Приедет Путин или нет, его пригласят. Против него ведется процесс [в МУС], он должен оценить последствия. Не мне судить», — сказал он.

При этом Лула да Силва отказался дать оценку ордеру МУС.

«Это решение суда. Президент Республики не судит эти решения, он их выполняет или не выполняет. Путина пригласят на G20 и на БРИКС в Бразилию. И если он приедет, то знает, что может произойти, а может и не произойти. [Россия] не является членом этого суда. Она не подписывала его документ, США тоже. Бразилия же его подписывала, значит Бразилия несет ответственность», — добавил Лула да Силва.

В сентябре бразильский лидер заявлял, что президент России «может спокойно поехать в Бразилию».

«Я могу сказать, что если буду президентом Бразилии, а он приедет, его ни за что не арестуют. Никто не будет проявлять неуважение к Бразилии, потому что попытка арестовать его в Бразилии — это неуважение к Бразилии. Люди должны отнестись к этому очень серьезно», — говорил он.

Ожидается, что саммит G20 состоится в Рио-де-Жанейро осенью 2024 года. В нем примут участие лидеры Австралии, Аргентины, Африканского Союза, Бразилии, Великобритании, Германии, Евросоюза, Индии, Индонезии, Италии, Канады, Китая, Мексики, Республики Корея, России, Саудовской Аравии, США, Турции, Франции, ЮАР и Японии.

17 марта МУС в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В суде заявили, что Путин и Львова-Белова «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации». Москва эти обвинения отвергает.

Россия не является участником Римского статута МУС и не несет по нему обязательств (юрисдикцию суда признают 123 страны). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение МУС «ничтожным» с точки зрения права, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя счел решение суда «абсолютно возмутительным», а представитель МИД Мария Захарова заявила, что решения этого суда для России «не имеют никакого значения».

СК России в марте возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса и Томоко Аканэ. В мае обвинения были предъявлены Хану и Айтале, они были объявлены в розыск. Позже в розыск объявили Аканэ, Годинеса, председателя МУС Петра Хофманьского, первого вице-президента суда Лус дель Кармен Ибаньес Карранса и судью Бертрама Шмитта.

В августе Владимир Путин не поехал на саммит БРИКС в ЮАР (член Римского статута).

«Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи. Это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать министр Лавров», — сообщил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.