«Разыскивается по статье УК»: судью Годинеса, выдавшего ордер на арест Путина, объявили в розыск

МВД объявило в розыск судью Международного уголовного суда Серхио Годинеса. Он вместе с двумя коллегами выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за вывоз детей с территории военных действий. Несколько месяцев назад МВД также объявило в розыск и других сотрудников МУС. Подробнее о произошедшем – в материале «Газеты.Ru».

МВД России объявило в розыск Серхио Годинеса – судью Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.

«Годинес Сeрхио Херардо Угaльде. Разыскивается по статье УК», – говорится в сообщении.

Ранее в розыск объявили коллег Годинеса – Розарио Сальваторе Айтала и Томоко Аканэ. Они вместе вынесли решение о выдаче ордера. Также в розыске находятся прокурор МУС Карим Ахмад Хан, председатель МУС Петр Хофманьский, первый вице-президент МУС Лус дель Кармен Ибаньес Карранса и судья Бертрам Шмитт.

Обвинение в «незаконной депортации населения»

17 марта этого года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Львовой-Беловой. Суд посчитал, что они могут быть ответственны за «военное преступление — незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». МУС пишет, что деяние произошло в период с 24 февраля 2022 года.

Детский омбудсмен сравнила решение МУС с поведением маленьких детей, которые «кулак показывают откуда-то издалека». Свое мнение он выразила во время беседы с телеканалом «Россия 24».

«Все это очень странно, и мне кажется, что это яркое подтверждение тому, что, когда у тебя не осталось никаких других способов запугать страну, ты придумываешь вот такие совершенно фантастические какие-то вещи», – добавила Львова-Белова.

Во время пресс-конференции детский омбудсмен заявила, что выдача ордера означает признание ее деятельности со стороны международных организаций.

«Здорово, что международное сообщество оценило ту работу по помощи детям нашей страны, что мы не оставляем их в зонах военных действий, что мы вывозим их, что мы создаем для них хорошие условия, что мы окружаем их любящими, заботливыми людьми. Были санкции всех стран, даже Японии в отношении меня, сейчас ордер на арест, интересно, что же будет дальше. А мы продолжаем работать», — сообщила Львова-Белова, цитирует РИА Новости.

Путин публично не высказывал свое мнение по поводу происходящего, однако взглядом российского президента поделился его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он сказал, что в Кремле спокойно относятся к происходящему и фиксируют все события. Главное — президент продолжает работать.

«Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире, что, конечно, мы это фиксируем, но, если каждое из этих проявлений враждебных принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится», — сказал представитель Кремля, цитирует РИА Новости.

МУС не имеет силы в РФ

В 1998 году в соответствии с Римским статутом был учрежден Международный уголовный суд, в чью ответственность входит правосудие в отношении физических лиц за военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Россия подписала Римский статут в 2000 году, однако для вступления в силу на территории РФ его нужно ратифицировать. Россия этого делать не стала, впрочем как и Украина и США. Таким образом, на территории РФ не действуют решения МУС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию журналистам. Его слова передает ТАСС:

«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой, Россия, как и целый ряд государств, не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными».

В Следственном комитете посчитали, что выдача ордера на арест носит незаконный характер, поскольку у президента России есть иммунитет от юрисдикции иностранных государств. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту привлечения к уголовной ответственности заведомо невиновного лица и приготовления к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.