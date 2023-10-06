«Зеркальный ответ»: Россия может выйти из договора о запрещении ядерных испытаний

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что на ближайшем заседании совета Государственной думы они «обязательно обсудят вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».
По словам Володина, российский президент Владимир Путин во время своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября «поднял важный вопрос, который касается безопасности России и ее граждан».
«Речь идет об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений», — написал спикер.
Володин добавил, что Путин рассказал о проведении успешного испытания крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой «Буревестник». Также закончена работа над сверхтяжелой ракетой «Сармат». По словам Володина, это важно для обеспечения безопасности РФ.
«Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор», — написал Володин.
Депутат Нина Останина уточнила РИА Новости, что вопрос об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Совет Думы обсудит 9 октября, в понедельник, начиная с 16:00 мск.
Россия не будет менять ядерную доктрину
На заседании дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что расторжение ратификации договора о запрете ядерных испытаний возможно. По его словам, США, как и Россия, подписали договор, но не ратифицировали его, в отличие от Москвы.
При этом российский президент сомневается, что кто-то может применить ядерное оружие против России.
«Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России», — сказал Путин.
Российский лидер добавил, что менять ядерную доктрину РФ не нужно. По словам президента, сейчас не существует обстоятельств, при которых «что-то бы угрожало российской государственности и существованию российского государства».
«Я не вижу такой необходимости — менять нашу концепцию [применения ядерного оружия]. И потенциальный противник знает о наших возможностях. Другое дело — я слышу призывы вернуться к испытанию ядерного оружия», — заявил Путин.
В феврале этого года в ходе послания к Федеральному собранию Путин заявил, что Министерство обороны России и «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, так как появилась информация, что США может начать испытывать свое, передает РИА Новости.
«Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть», — сказал Путин.
Российский президент добавил, что РФ не будет первой этого делать, однако, если «США проведут испытание, то и мы проведем».
Отзыв договора обеспечит безопасность
Заместитель председателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что отмена ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний «достаточно актуальна» и это поможет обеспечить безопасность России.
«Это абсолютно правильное решение, продиктованное сегодняшними событиями. Оно направлено на обеспечение безопасности нашей страны. С учетом того, что данный договор со стороны Соединенных Штатов Америки не ратифицирован, мы не можем быть безучастными к этому вопросу. Предполагается отозвать ратификацию с нашей стороны, то есть зеркально ответить. Это связано с тем, что у нас успешно, как президент России, Верховный главнокомандующий отметил, проводятся испытания российской ракеты «Буревестник», — объяснил политик.
Кроме того, депутат предположил, что США в ответ на возможные действия России могут «по политико-дипломатическим каналам» пообещать ратификацию данного договора с их стороны.
«Но верить Соединенным Штатам Америки никоим образом нельзя», — предупредил Швыткин.
Суть договора
10 сентября 1996 года на Генеральной ассамблее ООН приняли Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Документ расширил договоренность об ограниченном запрете испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года. Участники обязуются не производить любой ядерный взрыв и предотвращать любой такой взрыв в своем государстве и на подконтрольных территориях.
183 страны подписали соглашение, но Индия, Пакистан и КНДР отказались от этого. Ратифицировали договор 164 государства, кроме США, КНР и Израиля. Чтобы он начал действовать, необходимо согласие и ратификация 44 стран, которые в момент обсуждения обладали ядерным потенциалом и техникой. Поскольку соглашения достигнуто не было, договор в силу не вступил. Однако страны ввели мораторий на ядерные взрывы.
В 2006 году во время Генеральной ассамблеи ООН снова обсуждали необходимость скорейшего подписания соглашения и его ратификации всеми странами. Однако против этого выступили КНДР и США.
В рамках системы контроля выполнения договора создали несколько мониторинговых станций, которые способны определить, испытывает ли кто-то ядерное оружие. За это время было проведено десять испытаний: по два взрыва произвели Индия и Пакистан, шесть — КНДР.