«Зеркальный ответ»: Россия может выйти из договора о запрещении ядерных испытаний

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что на ближайшем заседании совет Госдумы обсудит вопрос отмены договора о запрещении ядерных испытаний. Такая мера станет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор, но при этом подписали его. Эксперты считают, что отмена соглашения поможет обеспечить безопасность России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале написал, что на ближайшем заседании совета Государственной думы они «обязательно обсудят вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

По словам Володина, российский президент Владимир Путин во время своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября «поднял важный вопрос, который касается безопасности России и ее граждан».

«Речь идет об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений», — написал спикер.

Володин добавил, что Путин рассказал о проведении успешного испытания крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой «Буревестник». Также закончена работа над сверхтяжелой ракетой «Сармат». По словам Володина, это важно для обеспечения безопасности РФ.

«Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор», — написал Володин.

Депутат Нина Останина уточнила РИА Новости, что вопрос об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Совет Думы обсудит 9 октября, в понедельник, начиная с 16:00 мск.

Россия не будет менять ядерную доктрину

На заседании дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что расторжение ратификации договора о запрете ядерных испытаний возможно. По его словам, США, как и Россия, подписали договор, но не ратифицировали его, в отличие от Москвы.

При этом российский президент сомневается, что кто-то может применить ядерное оружие против России.

«Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что менять ядерную доктрину РФ не нужно. По словам президента, сейчас не существует обстоятельств, при которых «что-то бы угрожало российской государственности и существованию российского государства».

«Я не вижу такой необходимости — менять нашу концепцию [применения ядерного оружия]. И потенциальный противник знает о наших возможностях. Другое дело — я слышу призывы вернуться к испытанию ядерного оружия», — заявил Путин.

В феврале этого года в ходе послания к Федеральному собранию Путин заявил, что Министерство обороны России и «Росатом» должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, так как появилась информация, что США может начать испытывать свое, передает РИА Новости.

«Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть», — сказал Путин.

Российский президент добавил, что РФ не будет первой этого делать, однако, если «США проведут испытание, то и мы проведем».

Отзыв договора обеспечит безопасность

Заместитель председателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что отмена ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний «достаточно актуальна» и это поможет обеспечить безопасность России.

«Это абсолютно правильное решение, продиктованное сегодняшними событиями. Оно направлено на обеспечение безопасности нашей страны. С учетом того, что данный договор со стороны Соединенных Штатов Америки не ратифицирован, мы не можем быть безучастными к этому вопросу. Предполагается отозвать ратификацию с нашей стороны, то есть зеркально ответить. Это связано с тем, что у нас успешно, как президент России, Верховный главнокомандующий отметил, проводятся испытания российской ракеты «Буревестник», — объяснил политик.

Кроме того, депутат предположил, что США в ответ на возможные действия России могут «по политико-дипломатическим каналам» пообещать ратификацию данного договора с их стороны.

«Но верить Соединенным Штатам Америки никоим образом нельзя», — предупредил Швыткин.

Суть договора

10 сентября 1996 года на Генеральной ассамблее ООН приняли Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Документ расширил договоренность об ограниченном запрете испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года. Участники обязуются не производить любой ядерный взрыв и предотвращать любой такой взрыв в своем государстве и на подконтрольных территориях.

183 страны подписали соглашение, но Индия, Пакистан и КНДР отказались от этого. Ратифицировали договор 164 государства, кроме США, КНР и Израиля. Чтобы он начал действовать, необходимо согласие и ратификация 44 стран, которые в момент обсуждения обладали ядерным потенциалом и техникой. Поскольку соглашения достигнуто не было, договор в силу не вступил. Однако страны ввели мораторий на ядерные взрывы.

В 2006 году во время Генеральной ассамблеи ООН снова обсуждали необходимость скорейшего подписания соглашения и его ратификации всеми странами. Однако против этого выступили КНДР и США.

В рамках системы контроля выполнения договора создали несколько мониторинговых станций, которые способны определить, испытывает ли кто-то ядерное оружие. За это время было проведено десять испытаний: по два взрыва произвели Индия и Пакистан, шесть — КНДР.