Россия разместила пункт ВМФ в Абхазии. В Грузии обеспокоились

Глава Абхазии Бжания заявил о планах по размещению в регионе военно-морской базы России. В грузинском МИД в ответ на это призвали Москву соблюдать договоренность о прекращении огня от 2008 года. В Тбилиси назвали соглашение о размещении российской базы на территории Абхазии грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии. Тбилиси считает Абхазию своей территорией. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Обеспокоенность Тбилиси

Министерство иностранных дел Грузии потребовало от России соблюдения договоренности о прекращении огня, которую подписали в августе 2008 года при посредничестве Евросоюза, сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом в грузинском дипломатическом ведомстве отреагировали на заявление президента Абхазии Аслана Бжании о том, что республика договорилась с Москвой о размещении пункта постоянного базирования военно-морской базы России в Очамчирском районе.

«Выражаем обеспокоенность заявлениями (Бжании) <...> Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать свои международные обязательства, выполнить соглашение о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 года при посредничестве Европейского Союза», — говорится в сообщении.

В Тбилиси назвали соглашение о размещении российской базы на территории Абхазии грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности, поскольку Грузия считает Абхазию своей территорией.

Заявление Бжании

Ранее 5 октября Бжания в интервью газете «Известия» заявил, что Абхазия подписала соглашение с Россией, согласно которому в ближайшее время в Очамчирском районе на побережье Черного моря в Абхазии появится новый пункт постоянного базирования Военно-морского флота России.

Глава Абхазии сообщил, что в честь 30-летия Дня победы в грузино-абхазской войне 1992 — 1993 годов и Дня независимости в акваторию Абхазии зашел малый ракетный корабль. Бжания поднялся на его борт.

«В день нашего праздника к нам зашел малый ракетный корабль, мы поднялись на борт — очень современное судно с серьезными боевыми возможностями. Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ», — объявил Бжания.

Комментируя заявление Бжании, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что новые планы помогут повысить обороноспособность Абхазии и России.

В Кремле не стали комментировать заявление Бжании. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие вопросы, связанные с дислокацией подразделений, кораблей и частей, не находятся в компетенции Кремля, информацией располагает Минобороны России.

Конфликт 2008 года

Планы по созданию российской базы в Абхазии появились еще в 2009 году. В августе 2008 года Грузия ввела в Южную Осетию войска и начала бомбить Цхинвал (столица региона). В ответ Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента России, объявил о начале операции «по принуждению к миру». Вооруженный конфликт длился пять дней. Острая фаза ситуации завершилась тем, что Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси назвали действия России оккупацией. Затем Грузия вышла из состава СНГ.

Кроме России, независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре государства — члена ООН: Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.

С 1930-х годов порт Очамчиры представлял собой пункт базирования пограничных судов Закавказского военного округа. В 1960-х годах в регионе находилась отдельная бригада сторожевых кораблей. Эти корабли охраняли государственную границу до 1996 года.