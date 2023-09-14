Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и пообещал приехать в КНДР

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын обменялись оружием — карабинами российского и северокорейского производства соответственно. Кроме того, российский лидер преподнес гостю перчатку от космического скафандра, несколько раз побывавшую в космосе. Эксперты увидели в этом намек на возможность дальнейшего сотрудничества двух стран в космосе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

12 сентября председатель КНДР Ким Чен Ын впервые за последние четыре года приехал в Россию — на своем знаменитом бронепоезде. На следующий день на космодроме Восточный он встретился с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как рассказали в Кремле по итогам переговоров, Путин подарил северокорейскому лидеру перчатку от космического скафандра.

«Действительно, обмен подарками был. Мы предпочитаем никогда особо это не публичить. Но, действительно, президент Путин подарил корейскому лидеру перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе», — уточнил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Президент Новосибирского регионального отделения Федерации космонавтики России Александр Тимофеев в беседе с «Газетой.Ru» назвал подарок российского президента «хорошим и символичным».

«Северная Корея в космос выводит аппараты, но она оттуда ничего не спускает на землю. Она умеет летать в космосе, это баллистика. Но вокруг Земли надо облететь. А эта перчатка, которую подарил Путин, она летала вокруг Земли и реально была в космосе. Владимир Владимирович в смысле перспективы далекий человек, он понимает, о чем идет речь. Он намекнул Корее, что «ребят, давайте вашего корейского запустим космонавта». У вас будут такие перчатки», — отметил эксперт.

Тимофеев добавил, что обычно на каждой перчатке есть заводской номер и инициалы космонавта, которому она принадлежит. «Каждая перчатка делается индивидуально под руку космонавта, на ней есть так называемый заводской номер, он состоит из 10-12 цифр каких-то, и на каждой перчатке написаны три буквы. Цифры — это заводской номер, кто, когда и где ее изготовил, в какой партии, а буквы принадлежат тому космонавту, который в них летал», — пояснил он.

Кроме того, Путин и Ким подарили друг другу по карабину — российского и северокорейского производства соответственно. По словам Пескова, лидеры двух стран обменялись «и другими подарками». Какими именно — в Кремле распространяться не стали.

Во время своего предыдущего визита в 2019 году лидер КНДР подарил Путину корейский меч, «олицетворяющий силу и душу народа», а Путин в ответ — шашку и набор стаканов с подстаканниками для путешествий по железной дороге.

Ответный визит

Путин также принял приглашение председателя КНДР посетить Северную Корею. Также будет готовиться визит в республику министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Северная Корея является нашим соседом, и, как и с другими соседями, Россия намерена развивать отношения, основанные на принципах взаимного уважения. Об этом шла речь на переговорах... Будет подготавливаться визит Лаврова в октябре. Тет-а-тет Ким пригласил Путина. Путин принял приглашение», — отметил Песков.

Детали поездок будут «согласовываться по дипломатическим каналам».

Ким — все еще в России

Сообщений о том, что северокорейский лидер покинул российскую территорию, не поступало: Ким все еще находится в РФ. В Кремле отмечают, что ожидать очередных переговоров между главами двух государств не стоит.

«Нет, вот эта президентская часть вчера завершилась», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

При этом он счел «некорректным» вопрос о том, когда Ким вернется на родину.

Военное сотрудничество

Представитель Кремля также подчеркнул, что тема военно-технического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном «относится к категории достаточно чувствительных областей взаимодействия». Северная Корея является соседом России, и стороны «намерены развивать отношения во всех возможных областях», заявил Песков.

На фоне визита лидера КНДР в Россию Евросоюз пригорозил принять меры в отношении КНДР, если она предоставит России военную помощь.

«Любое предоставление Северной Кореей помощи России не останется без последствий. Мы готовы отреагировать соответствующими мерами», — говорится в комментарии представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

При этом в Брюсселе указали, что осуждают не только российскую спецоперацию на Украине, но и тех, кто оказывает поддержку Москве.