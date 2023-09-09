Саммит G20 признал разные оценки конфликта на Украине. Киев недоволен

Президент ЕC Урсула фон дер Ляйен (в центре) держится за руки с президентом США Джо Байденом (справа) и премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите G20 в Нью-Дели, Индия , 9 сентября 2023 года

Страны G20 в декларации заявили о разных оценках конфликта на Украине, призвали все государства соблюдать устав ООН и выступили за выполнение условий зерновой сделки по поставкам российских удобрений. Шерпа РФ назвала встречу «самой сложной» за 15 лет, а МИД Украины раскритиковал заявление «двадцатки» и опубликовал «исправленную» версию. Подробности – в материале «Газеты.Ru»

Участники саммита «Группы двадцати» («Большая двадцатка», G20), который проходит в Нью-Дели 9-10 сентября, приняли итоговую декларацию. В документе отмечено существование разных оценок конфликта на Украине, при этом подчеркивается, что все государства должны действовать в соответствии с уставом ООН и воздерживаться от использования силы ради территориальных приобретений.

В декларации говорится, что G20 не является платформой для решения геополитических вопросов и проблем безопасности, однако страны объединения признают значимость подобных тем для мировой экономики.

Так, по заявлению «двадцатки», боевые действия на Украине ведут к «человеческим страданиям и дополнительным негативным последствиям», в том числе в сферах глобальной продовольственной и энергетической безопасности и макрофинансовой стабильности.

Лидеры G20 также призвали к полному выполнению условий зерновой сделки для обеспечения «немедленных и беспрепятственных» поставок зерна, продовольствия и удобрений из России и Украины на мировые рынки.

«Мы призываем все государства соблюдать принципы международного права, включая территориальную целостность и суверенитет <...> Мирное разрешение конфликтов и усилия по разрешению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют решающее значение», – говорится в декларации.

Кроме того, страны «Группы двадцати» назвали недопустимыми применение и угрозы применения ядерного оружия.

«Самый сложный саммит»

Шерпа России в G20 Светлана Лукаш рассказала, что согласование итогового заявления заняло 20 дней до саммита и еще пять дней в Нью-Дели. По ее словам, трудности с принятием декларации объяснялись не только различием позиций по украинскому конфликту, но и разногласиями по прочим ключевым вопросам, в том числе по борьбе с изменением климата и переходу к низкоуглеродным энергетическим системам.

«Я считаю, что это был наверное один из самых сложных саммитов «Группы двадцати» за почти пятнадцатилетнюю историю существования форума на уровне лидеров», – сказала она.

При этом Лукаш назвала «украинскую» часть декларации сбалансированной, подчеркнув, что переговоры по этому вопросу были «очень сложными». По заявлению шерпы, половина стран G20 «отказалась трактовать события в интересах того, как подает их Запад».

Лукаш также подчеркнула, что саммиту удалось добиться результатов по многим вопросам многосторонней повестки, в каждом из них отражены интересы развивающихся экономик глобального Юга.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар также заявил о сложностях с достижением консенсуса по украинскому вопросу. Он отметил, что в декларации, состоящей из 83 пунктов, затронуто очень много тем, однако основные дискуссии были посвящены геополитическим вопросам, «которые главным образом концентрировались вокруг Украины».

Реакция Украины

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал декларацию G20, заявив, что участникам форума «нечем гордиться» в той части итогового заявления, которая посвящена конфликту. При этом он выразил благодарность «партнерам, пытавшимся включить в текст сильные формулировки».

По мнению Николенко, участие украинской стороны в саммите позволило бы его участникам «лучше понять ситуацию». Он также подчеркнул, что принцип «ничего об Украине без Украины» остается ключевым.

На своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) спикер украинского МИДа опубликовал «исправленную» версию декларации, которая устроила бы Киев: в ней, в частности, формулировка «война на Украине» заменена на «войну против Украины», а призыв действовать в соответствии с уставном ООН распространяется не на все страны, а только на Россию.

Бхарат вместо Индии и очередь к флагу РФ. Что еще произошло на саммите G20

Кроме Украины на саммите обсуждались и другие вопросы, в частности, страны объединения призвали реформировать Всемирную торговую организацию, обязались содействовать открытой торговле продовольствием, не вводить запреты и ограничения на экспорт, а также пообещали восстановить 30% всех разрушенных экосистем к 2030 году.

Новым постоянным членом G20 стал Африканский союз, состоящий из 55 стран, – он стал вторым после Европейского союза надгосударственным блоком в составе «Группы двадцати». По заявлению участников саммита, включение стран Африки в «двадцатку» «внесет значительный вклад в решение глобальных проблем современности».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, представлявший страну на саммите, использовал табличку с надписью «Бхарат». Ранее издание The Economic Times сообщало, что индийские власти планируют изменить официальное название государства с «Индии» на «Бхарат», там самым вернув древнее наименование, которое встречается в санскритских текстах.

Российское агентство РИА Новости сообщило, что прибывшие на саммит журналисты фотографировались с российским флагом, который привезла репортер из России. «В какой-то момент к триколору даже образовалась очередь», – говорится в материале СМИ.

Саммит G20 в Нью-Дели продлится до 10 сентября, в нем участвуют лидеры всех стран «двадцатки», а также еще девяти государств – Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Делегацию России возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Следующие саммиты, в соответствии с декларацией, состоятся в Бразилии в 2024 году, в ЮАР в 2025 году, а также в США в 2026 году.