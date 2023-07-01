«Решающие полгода». В Киеве и ЕС ожидают важных событий на поле боя и в переговорах

Председательство Испании в Совете ЕС ознаменует «очень важные события» в развитии конфликта России и Украины, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он также не исключил возможность переговоров по мирному урегулированию, отметив, что это во многом зависит от ближайших событий. Испанское председательство продлится полгода. В этот период Киев ожидает не только военных успехов, но и прогресса на пути к вступлению в ЕС.

На Украине произойдут «очень важные события» во время председательства Испании в Совете Европейского союза, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Они связаны с тем, что произойдет на поле боя, и с более или менее теневыми переговорами, которые могут быть, чтобы попытаться остановить войну»,

— сказал он в интервью телеканалу TVE.

Боррель не стал комментировать возможность официальных мирных переговоров. «Честно говоря, я не знаю, зависит от того, что произойдет в следующие дни»,— сказал он. Глава евродипломатии обратил внимание, что число мирных инициатив растет.

«Представители Африканского союза едут в Москву и Киев. В Латинской Америке также раздаются голоса, призывающие к прекращению конфликта», — отметил Боррель.

При этом, по его мнению, у руководства России существует «явная готовность» продолжать конфликт до тех пор, пока цели Москвы не будут достигнуты.

Испания начала председательствовать в Совете ЕС 1 июля, это продлится шесть месяцев. Затем такое право перейдет к Бельгии.

Первым делом — визит в Киев

В первый день председательства премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Уже в Киеве. Мне хотелось, чтобы первое мероприятие испанского председательства в Совете ЕС прошло на Украине», — заявил Санчес.

Политик подчеркнул, что Испания будет поддерживать Киев до тех пор, «пока мир не вернется в Европу». Санчес также указал, что «никто больше, чем Украина, не заслуживает» статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, но «это нелегкий процесс, особенно в условиях продолжающейся войны».

Испания, как и другие западные партнеры Украины, оказывает Киеву военную и финансовую помощь. В середине июня она сообщила об отправке Украине четырех танков Leopard 2A4, «которые находились в ремонте», полевого госпиталя Role 2 plus и 20 бронетранспортеров.

Решающие полгода

О чем именно говорил Боррель, когда прогнозировал «очень важные события», пока неизвестно. Европейские лидеры не уточняли, что имел в виду глава внешнеполитической службы. В то же время украинский президент предполагает, что в этот период Киев сможет добиться успехов на пути к вступлению в ЕС.

«Именно с визита на Украину Мадрид начинает свои полгода председательства», — написал Зеленский в Telegram-канале. По его словам, для Киева эти «полгода решающие» относительно начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

«У нас есть поддержка Испании в этом [вопросе]», — добавил он.

В Мадриде заявляли, что урегулирование конфликта на Украине является одной из основных целей на период председательства.

В то же время, прогноз Борреля может касаться и хода боевых действий. Украинские власти в июне начали контрнаступление, которое анонсировалось весной. Президент Украины заявлял, что его страна хочет «показать результаты» на поле боя до саммита НАТО в Литве 11 июля, однако «каждый километр стоит жизни».

Зеленский отметил, что Киев «очень осторожен» в плане организации наступательных операций.

«Быстро — не всегда безопасно, — сказал президент. — Если мне скажут, что [наступление] будет два месяца, и умрут тысячи людей, или если будет три месяца, и умрет меньше людей. Конечно, я выберу второе».

«Я бы даже сказал, что [лучше будет] четыре или пять месяцев и без потерь. Между временем и людьми самое главное — это люди», — добавил Зеленский.

В конце мая и в июне Боррель заявлял, что «без оптимизма» смотрит на ситуацию на Украине. Он выражал мнение, что переговоры между Москвой и Киевом вряд ли начнутся до выборов президента США в 2024 году. Политик также отмечал, что Россия не согласится на мирные переговоры, пока не одержит победу.