Упал на сцене, пробежался, ударился головой. Один день Джо Байдена

Американский президент Джо Байден упал на церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США в Колорадо. В Белом доме сообщили, что глава государства споткнулся на сцене о мешок с песком, но чувствует себя хорошо. Несколькими часами позднее президент ударился головой, выходя из вертолета. В результате его оппоненты по предвыборной гонке в США вновь заговорили о преклонном возрасте Байдена. В СМИ появились обсуждения способности политика баллотироваться на второй срок.

Президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета на Южной лужайке Белого дома после возвращения из Колорадо, где 80-летний глава государства упал во время церемонии вручения дипломов курсантам Академии Военно-воздушных сил США.

«Он ударился своей головой о дверной проем, выходя из вертолета», — сообщил пул журналистов Белого дома.

Незадолго до инцидента американский президент, находясь на трибуне в Академии ВВС, споткнулся о мешок с песком и упал, когда уходил с центральной сцены. Мешки с песком находились рядом с тем местом, где стоял Байден, и использовались для утяжеления двух телесуфлеров.

Церемония вручения дипломов, в которой принял участие американский президент, продолжалась 3,5 часа, в ней приняли участие 921 выпускник академии. Байден простоял около полутора часов, чтобы пожать руку и вручить диплом каждому курсанту.

Направляясь к своему месту, он споткнулся и упал на землю, приземлившись на правое бедро. Ему помогли встать сотрудник академии и два агента спецслужбы. После этого, обращает внимание CNN, Байден «выглядел нормально» и без посторонней помощи дошел до своего места на трибунах, а по завершении церемонии его видели бегущим к своей машине.

Президент не пострадал

Директор по связям с общественностью Белого дома Бен Лаболт рассказал, что глава государства просто не заметил препятствие на пути и споткнулся. Он чувствует себя нормально.

«Пока он пожимал руки, на сцене был мешок с песком», – написал Лаболт в Twitter.

Пресс-секретарь американского президента Карин Жан-Пьер сообщила журналистам, что Байден «в полном порядке». По ее словам, глава государства поднялся на борт вертолета «с широкой улыбкой».

Сам Байден, вернувшись в Белый дом, пошутил перед журналистами по этому поводу: «Меня поймал мешок с песком!»

Незадолго до падения американский президент также шутил про свой возраст, сообщив, что подавал заявку на поступление в Академию Военно-воздушных сил США, «когда выпускался из старшей школы 300 лет назад».

Критика возраста

Байден является старейшим президентом в истории страны и баллотируется на второй срок, за что неоднократно подвергался критике со стороны оппонентов. До этого Байден спотыкался не менее четырех раз на ступеньках президентского борта Air Force One. Несмотря на эти инциденты, врач Белого дома доктор Кевин О'Коннор сказал, что он физически пригоден для работы в офисе.

«Президент по-прежнему годен для исполнения своих обязанностей и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений или послаблений», — отмечал врач.

О'Коннор указывал, что Байден ходит «скованной походкой», в значительной степени вызванной износом позвоночника и повреждением нервов в ногах, но его состояние не изменилось по сравнению с медосмотром в 2021 году.

Бывший президент США, 76-летний Дональд Трамп на мероприятии в Айове перед своими сторонниками прокомментировал падение действующего главы администрации, пожелав ему быть осторожнее.

«Надеюсь, он не пострадал, — сказал Трамп. — Ему надо быть осторожнее».

Возможный соперник Байдена в президентской гонке 44-летний губернатор Флориды Рон Десантис пожелал Байдену всего наилучшего после его падения.

«Я не знаю, получил ли он травмы, но я просто хочу сказать, что мы надеемся и желаем Джо Байдену скорейшего выздоровления от любых травм, которые он мог получить», — сказал республиканец своим сторонникам.

Он также не упустил возможности покритиковать действующего президента, пожелав Соединенным Штатам «скорейшего выздоровления от травм, полученных из-за Джо Байдена и его политики».

Издание The New York Times отмечает, что падение американского президента на сцене Академии ВВС вызывает новые вопросы о его физическом состоянии.

«Для Байдена, который уже является старейшим президентом Америки и просит избирателей избрать его на второй срок, падение на выступлении, вероятно, добавит вопросов о физическом состоянии», — пишет NYT.

При этом, указывает газета, люди, близкие к Байдену, настаивают на том, что президент остается в хорошей форме и ежедневно занимается спортом. Сам Байден называл законными вопросы о состоянии его здоровья и неоднократно шутил о своем возрасте.