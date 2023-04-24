У Путина нет двойников, доносы — отвратительно. Что еще сказал Песков

У Владимира Путина нет двойников, а здоровью политика и его энергии можно позавидовать, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, Путин «мегаактивен», а слухи о том, что российский президент «сидит в бункере», не соответствуют действительности. Представитель Кремля упомянул также об уникальном даре Путина — способности быстро овладевать новыми знаниями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «еще одним враньем» версию о том, что у Владимира Путина много двойников, которые вместо него участвуют в мероприятиях, а сам политик в целях безопасности или по состоянию здоровья не покидает бункер.

«Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье», — сказал представитель Кремля, отметив, что глава государства «как был, он так и есть мегаактивный».

«С трудом за ним поспеваем, те, кто работает с ним рядом», — добавил он, подчеркнув, что силе и энергии Путина «можно только позавидовать».

Песков также опроверг слухи о том, что президент болен и его состояние ухудшается с каждым днем: «Его здоровья, дай бог, можно пожелать только самому себе. Ни в каких бункерах он, конечно, никогда не сидел».

Пресс-секретарь указал, что «бункер» Путина совсем не похож на тот, «о котором говорят неправду на коллективном Западе».

Это координационно-аналитический центр правительства, Белого дома, где в режиме реального времени можно видеть «все, что происходит в нашей стране, любые предвестники проблем в экономике, социальной сфере, медицине, технологиях и т.д».

Уникальный дар

Помимо хорошего здоровья, президент также обладает уникальным навыком быстро усваивать новые для себя темы, рассказал пресс-секретарь Владимира Путина.

«У него феноменальная способность овладевать знаниями. И в сфере, где он не обладает экспертными знаниями, он очень быстро это компенсирует», — пояснил представитель Кремля.

«Еще одно вранье»

Утверждения американского президента Джо Байдена о том, что российская экономика якобы разрушена санкциями, тоже являются «враньем», подчеркнул Песков. По его мнению, западные политики таким способом пытаются «успокоить» граждан своих стран, недовольных санкциями и их последствиями.

«Санкции работают, Россия загибается, экономика России развалена. Это вранье. Это та же самая огромная великая ложь», — заявил пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля уточнил также, что за последний год из России фактически ушли всего 120 из 1404 иностранных компаний.

«По состоянию на сегодня у нас ушло 120 компаний. <...> Остальные где-то здесь, они не хотят уходить. Даже те, кто уходит, они все равно тихонько под ковром проговаривают возможные условия для возвращения и не жгут мосты», — заверил он.

Эмиграция

Песков коснулся также темы массового отъезда из страны россиян после начала военной операции и после объявления мобилизации, также назвав неправдой сообщения о «несусветном» числе уехавших.

«Я не склонен преувеличивать количество, потому что есть те, кто называет какие-то несусветные цифры — не думаю, что это так. Точнее, знаю, что это не так», — подчеркнул представитель Кремля, отметив, что власти заинтересованы в возвращении тех, кто уехал, и в том, «чтобы на Родине у них было больше возможностей, чем в других странах».

Кроме того, пресс-секретарь вспомнил об отменах концертов артистов «из-за незначительных поводов» и жалоб активистов.

«Что касается доносов, это как было всегда отвратительно, так есть и, надеюсь, так и будет», — заключил он.

Ненависть и пропаганда

По словам Пескова, страны Запада сейчас готовы делать все для борьбы с Россией, которая им ненавистна, потому что их «оболванили».

«Они все жертвы, их оболванили, их заколдовали просто, они готовы всю жизнь потратить на ненависть к русским. Рано или поздно это пройдет, как все острые заболевания, но, к сожалению, сейчас такая ситуация», — сказал представитель Кремля.

Особенное внимание он обратил на Польшу, которая, по мнению пресс-секретаря, «просто охвачена приступом русофобии».

«Они нас ненавидят, просто ненавидят, как сумасшедшие», — резюмировал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Москва должна противостоять пропаганде, распространяемой Киевом. «Мы активно противодействуем этим источникам, опровергаем эту информацию, разъясняем неправду, выявляем ложь и фейки. На каждый канал мы делаем контрканал», — сказал он.

По словам Пескова, такие каналы, разоблачающие «фейки» о ВС РФ, очень быстро набирают число подписчиков. В то же время чиновник признал, что в таких вопросах «нужно действовать аккуратно». «Любая пропаганда — в данном случае в плохом смысле — должна встречать нашу контрпропаганду», — заключил он.