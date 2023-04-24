«По просьбе Вашингтона отложили удары». Как ВСУ планировали атаковать территорию РФ

Газета The Washington Post нашла в утекших в сеть документах Пентагона информацию о планах украинских властей атаковать Москву и Новороссийск в годовщину начала военной операции России. Такой план, о котором стало известно американской разведке, якобы был сорван с учетом просьб Вашингтона не эскалировать конфликт и не провоцировать президента Владимира Путина применить ядерное оружие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Киев минувшей зимой разрабатывал план наступления, в рамках которого планировалось атаковать Москву и Новороссийск в годовщину с начала военной спецоперации — 24 февраля 2023 года. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на «слитые» документы Пентагона и разведки США.

В феврале руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов поручил одному из своих офицеров «готовиться к массовым ударам 24 февраля», о чем стало известно американским властям. При этом Белый дом давно опасался, что атаки внутри территории России могут спровоцировать агрессивную реакцию со стороны Кремля.

За пару дней до годовщины, 22 февраля, украинская разведка распространила новый секретный отчет, в котором говорилось, что правительство «по просьбе Вашингтона согласилось отложить удары» по Москве. При этом в секретных документах, предположительно загруженных на игровой сервер бойцом Национальной гвардии, нет никаких комментариев от том, кто все-таки склонил украинские власти к тому, чтобы отказаться от первоначального плана атаки.

Тем не менее, как указывает WP, из документов очевидно, что США пытались избежать эскалации конфликта, считая атаки на РФ крайне рискованными, особенно если они будут осуществлены с использованием оружия, поставляемого из Штатов. В Вашингтоне опасаются, что в такой ситуации президент России Владимир Путин мог бы прибегнуть к использованию тактического ядерного оружия.

«13 февраля, в день, когда в документе АНБ говорится, что Буданов приказал одному из своих офицеров быть готовым к операции, предположительно нацеленной на Новороссийск, Соединенные Штаты повторили свой публичный призыв к американцам немедленно покинуть Россию», — указывает газета.

«Неясно, предвосхищало ли предупреждение агрессивный украинский удар, но, похоже, оно отражает степень обеспокоенности Вашингтона по поводу атак, приуроченных к годовщине СВО», — полагает автор материала.

Кто такой Буданов

Генерал-майор Буданов вызывает неоднозначную реакцию со стороны западных политиков. «В частном порядке» официальные лица США и Европы выражают свое восхищение молодым военачальником (ему 37 лет. — прим. ред.), однако «его дерзость иногда заставляет нервничать», пишет газета.

Как напоминает WP, Буданов известен рядом громких заявлений, к которым многие западные чиновники отнеслись скептически. В частности, ранее он заявлял, что Путин «неизлечимо болен», из-за чего вынужден использовать несколько дойников. Американская разведка данную версию отрицала.

Разведка США, как ясно из документов, тщательно следит за всем, что делает Буданов, что в то же время «не является новостью для генерала». Сам Буданов в своих интервью признавался, что, зная о слежке, включал музыку в штаб-квартире ГУР.

Взрывы в России

Несмотря на то, что ВСУ «согласились отложить» масштабное наступление, атаки на пограничные российские населенные пункты, а иногда и ближе к центру страны продолжаются. При этом официально украинская сторона не берет за них ответственность. «Земля круглая — открытие, сделанное Галилео Галилеем», — так советник украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал нападение на авиабазу «Энгельс-2» в Саратовской области в декабре 2022 года. «Если что-то запустить в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летающие объекты вернутся в точку вылета», — добавил он.

Генерал Буданов, не признавая, что за атаками стоит его ведомство, при этом предупредил, что они будут продолжаться, «пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины». «Это разрушило их иллюзию безопасности», — сказал Буданов WP в январе.

Утечка документов

Часть документов Пентагона попала в интернет в конце февраля, остальное — в начале марта. Утечку не замечали до тех пор, пока американские СМИ не обратили внимания на документы. В общий доступ могли попасть более 100 документов, в которых содержится информация о слежке за высокопоставленными чиновниками из стран-союзников США, о планах украинских властей и о положении ВСУ, а также о планах Москвы.

Пентагон пришел к выводу, что утечка «была преднамеренным преступлением». ФБР смогла вычислить подозреваемого Джека Тейшейру благодаря биллинговым записям и следам в соцсетях. 14 апреля 21-летний военнослужащий Нацгвардии США предстал перед судом по обвинению в несанкционированном изъятии, хранении и передаче секретной информации, важной для нацбезопасности США. По информации телеканала CNN, обвиняемому грозит 10 лет лишения свободы.

Как передает Associated Press, Тейшейра слил секретные данные, «исходя не из идеологических убеждений, но руководствуясь бравадой». Пентагон уже заявил, что ужесточит «процедуры доступа к разведданным, подотчетности и контроля», чтобы предотвратить повторение подобной ситуации.