Электронная стена: как Польша хочет закрыть Калининградскую область

Польша начала строить «электронную стену» на границе с Калининградской областью. Министр внутренних дел Мариуш Каминьский сообщил, что стена будет «невероятно современным сооружением» из камер дневного и ночного видения, датчиков движения и прочих средств мониторинга ситуации на границе. Протянется заграждение почти на 200 км, закончить строительство в Варшаве намерены до конца года.

Электронное заграждение на российско-польской границе начала строить Польша возле Калининградской области. Об этом сообщил глава польского МВД и администрации республики Мариуш Каминьский, передает РИА Новости.

«Сегодня начались конкретные земляные работы, касающиеся строительства электронного заграждения на польско-российской границе, то есть на границе с Калининградской областью», — рассказал чиновник.

По его словам, электронная стена — невиданное по современности своего оснащения сооружение, состоящее из камер дневного и ночного видения, датчиков движения и других средств, обеспечивающих мониторинг всего, что происходит на границе.

Протяженность стены будет составлять порядка 200 км. Закончить строительные работы польские власти намерены к началу осени текущего года.

Незадолго до этого польские военные построили заграждение из трех рядов колючей проволоки высотой 2,5 м на российской границе.

Строительство Польшей заграждения на границе с Россией будет делом поляков, заявил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам Пескова, для комментариев следует спрашивать польскую сторону.

«Никак, это дело поляков, поляков спрашивать, чтобы они комментировали», — подчеркнул представитель Кремля.

В декабре 2022 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя планы Польши построить на границе с Россией стену, предложил продать Варшаве строительные материалы.

«Думаю, с учетом стоимости газа обжигать кирпичи в Польше сильно дорого, но у нас в Краснознаменске есть отличный завод «Пятый элемент», мы готовы им, если надо, продать стройматериалы, пожалуйста. Даже со скидкой небольшой», — заявил он РИА Новости.

Алиханов также прокомментировал слова министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что решение об укреплении польско-российской границы было принято в связи с тем, что «Храброво» открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки. По мнению калининградского губернатора, эта позиция представляет собой «нездоровую паранойю». Чиновник добавил, что

со стороны Калининградской области уже есть стена, поэтому просто так из региона в Польшу пройти невозможно.

15 апреля пограничники Финляндии представили первую секцию 200-километрового ограждения на границе с Россией, возводить который начали в связи с опасениями по поводу нелегальной миграции и других сфер безопасности.

В материале агентства Reuters отмечалось, что финские чиновники продемонстрировали журналистам строительную площадку первого трехкилометрового участка возле пограничного города Иматра. Завершить строительство пограничного ограждения на российско-финской границе планируется к 2026 году.

Еще в 2017 году Литва начала строительство забора, чтобы отгородиться от Калининградской области. «До конца года это ограждение будет возведено на литовской стороне на участке протяженностью 44,6 км», — сообщали местные СМИ со ссылкой на Службу охраны государственной границы республики.

Ограждение находится на участке границы трех государств: Литвы, Польши и России. При этом 44,6 км — только третья часть 145-километровой сухопутной границы с территорией России (Калининградская область). Кроме того, в 2022 году литовские власти построили забор на границе с Белоруссией.