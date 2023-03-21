США передадут Украине $350 млн. А страны Европы — миллион снарядов

Члены Евросоюза приняли «историческое решение» о поставке одного миллиона артиллерийских снарядов Украине в течение года, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Государства союза потратят на это около €2 млрд. В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделил Украине новый, 34-й пакет военной помощи на сумму $350 млн. По его словам, в списке поставок снаряды для HIMARS, гаубицы, противотанковое вооружение, ракеты HARM и другое вооружение и техника.

США объявили о 34-м пакете военной помощи для Украины. Его объем составил около $350 млн, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Этот пакет военной помощи включает дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS и гаубиц, которые Украина использует для самообороны, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, ракет HARM, противотанковые средства, катера и другую технику», — цитирует Блинкена агентство Reuters.

По его мнению, только Россия может положить конец военным действиям на Украине. «Пока Россия этого не сделает, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — подчеркнул госсекретарь.

Министерство обороны США представило полный список вооружений, которые планируется отправить Украине. Как сообщает Пентагон, украинским военным также поставят артиллерийские снаряды калибра 155 мм, боеприпасы калибра 25 мм, 81-мм и 60-мм минометные системы и снаряды, противотанковые системы AT-4, тепловизоры и лазерные прицелы, гранатометы, стрелковое оружие и связанные с ними боеприпасы, тягачи с топливными цистернами, технику для разминирования и оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств.

Стоимость предыдущей партии вооружения и техники, которую США выделили Украине в марте, составила $400 млн. Тогда в пакет военной помощи вошли боеприпасы для HIMARS, гаубиц и БМП Bradley, а также мостоукладчики и различное оборудование.

В Госдепартаменте отмечали, что с начала военной операции Вашингтон вложил более $32,2 млрд в поддержку обеспечения безопасности Украины, чтобы помочь ей «сохранить территориальную целостность, обезопасить границы и улучшить оперативную совместимость с НАТО».

Глава Пентагона Ллойд Остин в начале февраля заявил, что за последний год США утвердили отправку Украине более 1600 зенитных комплексов Stinger, 8500 противотанковых комплексов Javelin, 232 гаубиц и более 2 млн артиллерийских боеприпасов, 38 систем HIMARS и боеприпасов к ним, 109 БМП Bradley, батареи ПВО Patriot и 31 танка Abrams.

Миллион снарядов от Евросоюза

Поддержку Украине продолжают оказывать и европейские страны. Общая военная и финансовая помощь Украине со стороны западных государств за год конфликта составила $120 млрд, отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

20 марта представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что страны Евросоюза согласовали план по поставке Украине миллиона артиллерийских снарядов в течение года.

«Историческое решение. Следуя моему предложению, государства-члены согласились поставить 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение следующих 12 месяцев», — написал Боррель в Twitter.

По его словам, решение предполагает действия в трех направлениях: выделение €1 млрд на немедленные поставки, еще столько же — на совместные закупки, а также создание комиссии по наращиванию производственных мощностей.

По данным Euractiv, некоторые европейские дипломаты высказывали опасения, что на складах стран ЕС не наберется боеприпасов на €1 млрд. В ЕС не знают об общем количестве боеприпасов в каждой стране, поскольку эта информация конфиденциальна, отмечает портал.

Традиционно против поставок вооружений высказалась Венгрия. По словам министра иностранных дел страны Петера Сийярто, Будапешт по-прежнему не собирается поставлять оружие Украине, так как «хочет мира». «В то же время мы не мешаем другим делать то, что они хотят», — добавил он.

Несмотря на разногласия, главы МИД и Министерств обороны стран Евросоюза в итоге согласились на предложение «срочно предоставить артиллерийские снаряды из арсеналов, вести закупки и наращивать промышленные мощности», заявил Боррель на пресс-конференции после встречи министров. По его словам, «контракты с промышленностью будут подписаны до конца мая».

Боррель также сообщил, что 17 стран ЕС и Норвегия присоединились к проекту Европейского оборонного агентства по совместным закупкам снарядов натовского калибра 155 мм для Украины.

Европейские страны также участвуют в поставке танков украинским военнослужащим. Так, Норвегия 20 марта сообщила, что завершила процесс отправки Украине восьми танков Leopard 2 из своих военных запасов.

«Норвегия подготовила и переправила украинцам танки. Восемь норвежских танков достигли пункта назначения», – говорится в сообщении минобороны страны.

Вместе с танками Украина получила несколько машин поддержки. В то же время Польша сообщила о подготовке танковых экипажей.

Ранее Германия и США объявили о поставке Украине 14 танков Leopard 2 и 31 танка M1 Abrams соответственно. Первая немецкая военная техника прибудет на Украину в конце марта — начале апреля, сообщал министр обороны ФРГ Борис Писториус. О планах передать Киеву танки также заявляли Польша, Финляндия и некоторые другие европейские страны.