«Швеция будет шокирована». Эрдоган намекнул на отказ по вступлению новых стран в НАТО

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган допустил возможность разных ответов на заявки Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, Хельсинки не должны допускать инцидентов с сожжением Корана, аналогичных шведским. Пока вступление в НАТО двух стран Анкара поставила на паузу. И если раньше их членство в военном альянсе было под вопросом из-за претензий Турции по членам Рабочей партии Курдистана, то сейчас Анкара подняла ставки на фоне антиисламских акций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Турция может принять решение в отношении заявки Финляндии на вступление в НАТО, которое шокирует Швецию, заявил Эрдоган.

«В случае необходимости мы можем отправить другой месседж в отношении [заявки в НАТО] Финляндии, если она не повторит тех же ошибок [как Швеция с сожжением Корана]. Швеция будет шокирована»,

— приводит слова президента газета Milliyet.

По его словам, Финляндия не должна допускать тех же шагов, что Швеция.

«Мы объяснили премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону [что нужно сделать]. Сказали, что для их вступления в НАТО надо выдать нам террористов. Передали список из 120 человек. Если не выдадите, то не обессудьте», — добавил Эрдоган.

Для вступления двух стран в НАТО все действующие государства — члены блока должны ратифицировать с ними двустороннее соглашение. Пока Турция и Венгрия их не согласовали. Анкара добивается от Стокгольма выдачи сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), это было ключевым условием для согласования заявки.

РПК – организация, борющаяся за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в ее составе. Признана террористической в Турции, США, ЕС, Канаде, Австралии и других странах. В России партия не числится в списке террористических организаций. Имеет также военное крыло — Народные силы обороны.

«Бесчинства террористов»

21 января в Стокгольме прошла акция курдов против членства Швеции в альянсе, в ходе которой лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран перед зданием турецкого посольства, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Аналогичную акцию он провел 27 января в Копенгагене, столице Дании.

Эрдоган возмутился тем, что власти Финляндии и Швеции «позволяют террористическим организациям бесчинствовать на их проспектах и улицах», ожидая от Анкары согласования своих заявок в НАТО. «Совершенный в Швеции гнусный акт — оскорбление всех, кто уважает основные права человека, включая права мусульман», — добавил он.

В связи с сожжением Корана Анкара отменила визит главы МИД Швеции Пола Йонсона, назначенный на 27 января. В Турции отметили, что со Швецией «говорить сейчас не о чем, ситуация идет назад».

Пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что акция датского политика «поощряет преступления на почве ненависти и исламофобию».

24 января ситуацию пытался сгладить глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. Он сообщил, что контакты с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу продолжаются, однако заявил, что необходимо время, чтобы «страсти улеглись». В интервью Yle на вопрос журналистов, готова ли Финляндия двигаться в НАТО без Швеции, Хаависто ответил, что предпочел бы «парный» вариант, не исключив, однако, что страна готова к ратификации заявки, если рассмотрение Стокгольма будет отложено. Тем не менее, отметил он, «рабочим» считается «парное» вступление двух стран, поскольку от этого зависит их безопасность.

28 января глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем сообщил, что страна прервала процесс вступления в НАТО в связи с антиисламскими акциями.

«События последних нескольких недель временно приостановили процесс»,

— сказал он.

Однако Билльстрем выразил надежду, что с Турцией получится договориться в ходе саммита МИД стран НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

Неэкстрадируемые курды

На территориях Швеции и Финляндии находится множество членов Рабочей партии Курдистана и членов FETO — организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который, как утверждает Анкара, причастен к попытке госпереворота в 2016 году. Турция неоднократно обращалась к властям двух стран с требованием выдать членов РПК и FETO, однако получала отказы.

28 июня 2022 года по итогам переговоров лидеров Турции, Швеции, Финляндии и генсека НАТО Йенса Столтенберга в Мадриде главы МИД трех стран подписали меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки войти в НАТО, а также касающийся, в частности, борьбы с терроризмом — экстрадиции членов РПК и FETO.

В документе указано, что «Швеция и Финляндия пообещали Турции расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность РПК. Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме, принимая во внимание предоставляемые доказательства и разведданные».

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