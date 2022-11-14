«Знаем, откуда это координируется». В Стамбуле намекнули на причастность США к теракту

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу отказался принимать соболезнования от представителей США после теракта на улице Истикляль в Стамбуле 13 ноября. По его словам, Анкара «знает, откуда координировалось» это нападение. По данным СМИ, задержанная женщина — исполнительница теракта, связана с Рабочей партией Курдистана. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Турция отказывается принимать соболезнования США после теракта в Стамбуле, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу.

«Мы знаем, откуда это координируется. Мы поняли послание, данное нам. Мы соболезнования американского посла не принимаем, отвергаем их. <…> Мы не вероломны ни к кому. Хочу заявить, что у нас больше нет терпимости к этим вероломным поступкам», — заявил Сойлу.

Также он отметил, что террористы, включая непосредственного исполнителя, были пойманы. «Если бы мы их не поймали, сегодня их спрятали бы в Греции», — отметил глава МВД.

«Конечно, следует обсудить наш союз с государством, которое кормит из средств Сената Кобани и другие террористические зоны. И, таким образом, пытается нарушить покой в Турции», — заключил Сойлу.

Ранее министр заявлял, что «и организаторы, и исполнители данного нападения, причинившие боль Турции, получат жесткий ответ».

13 ноября на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула прогремел взрыв. Как сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, в результате погибли шесть человек. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сообщил о 81 пострадавшем, в их числе трое граждан РФ. В связи с терактом полиция задержала 46 человек, в том числе женщину, которую называют исполнительницей. На опубликованном видео показано, как она около 40 минут сидит на скамейке, а после взрыва, не оглядываясь, убегает, глядя в экран телефона.

По данным СМИ, задержанная — гражданка Сирии, которая призналась в связях с Рабочей партией Курдистана. РПК в Турции признана террористической организацией.

Реакция РПК

Рабочая партия Курдистана в ответ на заявление главы МВД Турции Сойлу отвергла свою причастность к теракту в Стамбуле, сообщил курдский телеканал Rudaw.

«РПК заявила, что не имеет отношения к взрыву на улице Истикляль в Таксиме», — говорится в сообщении телеканала.

Кобани и Рабочая партия Курдистана

РПК – организация, борющаяся за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в ее составе. Признана террористической в Турции, США, ЕС, Канаде, Австралии и других странах. В России партия не числится в списке террористических организаций. Имеет также военное крыло — Народные силы обороны. Экстрадиция членов РПК из Швеции и Финляндии — одно из условий Турции для вступления этих стран в НАТО.

История появления РПК Организация появилась в 1978 году как левая социалистическая партия и позиционировала себя как часть мирового революционного фронта, а также ставила задачу обретения курдами собственного государства, которое предполагалось создать из частей Турции, Ирака, Сирии и Ирана. К 1995 году партия отказалась от идеи создания государства и заявила о цели получить автономию в составе Турции. По данным турецких и американских СМИ, организация финансируется за счет... Читать дальше

Международную поддержку РПК, согласно заявлениям Анкары, в разное время оказывали Греция, Кипр, Иран, Ирак, Россия, Сирия, Финляндия, Швеция, а также США. Соединенные Штаты, в частности, заявляли в 2017 году о готовности поставлять вооружения РПК.

В 2015 году в Кобани, на севере Сирии, проходили вооруженные столкновения между боевиками «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ), с одной стороны, и Отрядом народной самообороны курдов и поддерживающими их формированиями, с другой. Курды территории северной Сирии считают своими. Бои продолжались с середины сентября 2014 года по февраль 2015. Курдам удалось отстоять Кобани и окрестные деревни.

Руководство РПК возложила вину за конфликт между курдами в Кобани и ИГ на Турцию и предупредило, что в случае вмешательства Анкары в конфликт, РПК начнет организовывать партизанские действия против турецких силовиков. Также там обвиняли Анкару в прямом сотрудничестве с «Исламским государством». Турция свою причастность к конфликту и контактам с ИГ отрицала и напрямую не вмешивалась в конфликт. МИД Сирии утверждал, что любое вмешательство турецких военных в конфликт в Кобани будет расценен как акт агрессии. Поддержку курдам оказывал Вашингтон, согласно заявлениям представителя Госдепартамента США Джен Псаки, американская авиация наносила удары по позициям террористов «Исламского государства».

За что еще Анкара может винить Вашингтон

В американском Сэйлорсбурге, штат Пенсильвания, живет турецкий писатель и проповедник Мухаммед Фетхуллах Гюлен, которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дважды обвинял в попытках государственного переворота в Турции – в 2014 и 2016 годах.

Гюлена нередко называют «одним из самых важных мусульманских деятелей мира», также входил в число «500 самых влиятельных мусульман» (по итогам 2013 года — на 11 месте). В 2013 году Гюлен включен в число «100 самых влиятельных людей мира» журналом Time и в список «500 самых влиятельных людей мира» журнала Foreign Policy.

Проработав официальным имамом и проповедником, Гюлен ушел на пенсию в 1981 году в возрасте 40 лет. В религиозных и политических выступлениях проповедник делает упор на этическое воспитание нового поколения. Его учение проходит в русле консервативного, общепринятого ислама, также он выступает за диалог с представителями христианства и иудаизма. Также является организатором образовательного движения «Хизмет». В 2016 ее участников турецкие власти обвинили в подготовке военного переворота и объявили в терроризме.

В 1999 году уехал в США на лечение и уже не возвращался в Турцию, опасаясь ареста, поскольку получил сведения о расследовании в отношении него. В 2013 году в Турции произошел коррупционный скандал, были арестованы крупные чиновники правящей партии Турции (Партия справедливости и развития). Четыре турецких министра, участвовавших в расследовании, требовали от на тот момент премьер-министра Эрдогана уйти в отставку.

Эрдоган обвинил расследование и Гюлена в международном заговоре. Впоследствии кабинет министров Турции был практически полностью сменен, Эрдоган остался в должности премьера.

В 2016 году, с вечера 15-го по утро 16 июля в Турции, часть турецких военных предприняла попытку совершить военный переворот в стране, взяв под свой контроль ряд стратегически важных объектов в Анкаре, Стамбуле и других крупных военных центрах. Эта попытка обернулась неудачей — власть сохранилась у законного президента и правительства Турции.

Правительство Турции обвинило «Хизмет» и его лидера Гюлена в использовании своих рычагов влияния в армии и попытке свергнуть власть. Сам Гюлен отрицал свою причастности к организации попытки переворота, напротив, он тогда заявил, что не исключает возможности инсценировки путча самим Эрдоганом. В ответ на запрос Минюста Турции к США о его экстрадиции проповедник заявил о готовности вернуться на родину, если американское правительство примет решение о выдаче при международном расследовании попытки переворота. Гюлен выдан не был.