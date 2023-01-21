Лавров сравнил действия Запада с решениями Гитлера. Боррелю это не понравилось

Российские дипломаты раскритиковали заявление европейского дипломата Борреля, который посчитал слова министра иностранных дел РФ Лаврова «неуместными, неуважительными и попирающими память шести миллионов евреев». Таким образом он отреагировал на сравнение действий стран Запада с попыткой Гитлера решить «еврейский вопрос».

В МИД России осудили высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. В заявлении ведомства указывается, что критика политика в адрес министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова звучит лицемерно.

«Особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на «цветущий сад», в котором проживает «миллиард граждан ЕС и США», и наступающие на него «джунгли», а также открытой поддержки Евросоюзом киевского неонацистского режима», – говорится в ответе российского министерства. Ранее Лавров сравнил политику США и их союзников с действиями Адольфа Гитлера.

В МИДе напомнили о том, что с 2014 года «ВСУ и националистические батальоны безнаказанно обстреливают мирные города Донбасса, Херсонской и Запорожской областей России, убивают мирное население, в том числе детей».

Ведомство обращает внимание, что сейчас ЕС обучает украинских военных и снабжает их вооружением и военной техникой, которые Киев «будет и дальше использовать для уничтожения гражданских лиц».

«Есовцы заявляют об отсутствии параллелей, однако сами закрывают глаза на свастики на шевронах ВСУ, нацистские флаги и ту самую символику, с которой более чем 80 лет назад европейцы варварски вторглись в наши земли», – говорится в заявлении.

Дипломаты отметили, что в российское внешнеполитическое ведомство «поступило огромное количество обращений граждан и неправительственных еврейских организаций, включая официальное заявление Восточного еврейского конгресса, с недоумением по поводу призывов председателя Европейского еврейского конгресса Ариэля Музыканта к С. В. Лаврову принести извинения», – добавили в МИД.

В среду, 18 января, во время пресс-конференции Сергей Лавров сравнил позицию США и их союзников с решениями фюрера Адольфа Гитлера, который воевал против СССР.

По его мнению, Вашингтон создал коалицию западных стран, которая воюет с Россией при помощи Украины, чтобы решить «русский вопрос» подобно тому, как Германия пыталась решить «еврейский вопрос».

«Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей - окончательного решения «русского вопроса», – сказал министр иностранных дел России.

На следующий день, 19 января, Боррель раскритиковал Лаврова. Он счел высказывание российского коллеги «совершенно неуместным, неуважительным и попирающим память шести миллионов евреев и других жертв, которые систематически уничтожались во время Холокоста». По его словам, Лавров сделал неприемлемое заявление.

Глава дипломатии ЕС полагает, что «это дополняет предыдущие антисемитские высказывания министра Лаврова». Боррель уверен, что «между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине в защите своей территории и народа от неоправданной агрессии нет параллелей».

20 января Боррель напомнил о победах России над Наполеоном и Гитлером.

«Россия – большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны», – сказал Боррель в ходе церемонии вручения ему премии форума «Новая экономика», которая прошла в Мадриде.

Дипломат призвал вооружать Украину, чтобы нынешние боевые действия для Украины были «не только оборонительными, но и такими, которые позволят ей взять инициативу в свои руки».

Вместе с тем глава европейской дипломатии опроверг, что ЕС является стороной конфликта. По его словам, союз не хочет становиться таковым. Жозеп Боррель добавил, что Евросоюз до последнего пытался избежать прямого столкновения, призывая Украину и Россию решить все за столом переговоров.

Боррель также рассказал, что ЕС и страны-участницы суммарно снабдили Украину военной помощью на сумму €10 млрд. Ранее Пентагон оценил помощь Вашингтона Киеву в более €24,2 млрд.