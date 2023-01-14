«Совершить сеппуку на заседании правительства». Что посоветовал Медведев японскому премьеру

После встречи президента Джо Байдена с премьером Японии Фумио Кисидой США и Япония выпустили совместное заявление, в котором предостерегли Россию от возможного использования ядерного оружия на Украине. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ назвал Кисиду предателем памяти жертв атомных бомбардировок 1945 года. И посоветовал ему совершить ритуальное самоубийство прямо на заседании кабмина.

Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды после встречи с американским президентом Джо Байденом о возможном применении Россией ядерного оружия на Украине — это предательство по отношению к японцам, погибшим и пострадавшим в результате атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Такое мнение в Telegram выразил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Вдумайтесь. Глава японского правительства в унизительном верноподданническом экстазе несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки», — написал Медведев.

13 января по итогам встречи Байдена и Кисиды Белый дом опубликовал совместное заявление США и Японии, в котором среди прочего говорилось о возможном использовании Москвой ядерного оружия в военной спецоперации на Украине.

«Мы однозначно заявляем, что любое применение Россией ядерного оружия на Украине было бы враждебным и ничем не оправданным актом против человечества. И мы продолжим поддерживать Украину перед лицом отвратительных атак России на объекты критической инфраструктуры», — говорилось в сообщении.

В ответ на это Медведев написал, что даже не собирается комментировать «паранойю о ядерных планах нашего государства». Он напомнил, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие были именно США, а пострадавшей стороной выступила Япония. По мнению запмпредседателя Совбеза РФ, Кисиде на этот факт «абсолютно наплевать».

«Ему бы напомнить об этом президенту США и потребовать покаяния, так и не принесенного за этот акт войны американским руководством.

Но нет, Кисида лишь обслуживающий персонал для американцев. А смелости у слуг быть не может», — написал Медведев.

По его словам, подобный позор можно смыть, «только совершив сеппуку» во время заседания японского правительства.

С самого начала российской спецоперации на Украине западные страны регулярно обсуждают возможность России использовать в украинском конфликте ядерное оружие. Как правило, речь заходит о тактических ядерных ударах.

Москва неоднократно заявляла, что не намерена использовать ядерное оружие в зоне спецоперации. Однако в конце сентября 2022 года Медведев писал, что Россия вправе применять его в соответствии с военной доктриной в случае угрозы существования государства. При этом он допустил, что западные партнеры Киева даже в случае использования ядерного оружия не станут вмешиваться в конфликт.

«Полагаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины», — говорил зампредседателя Совбеза.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки армией США произошли 6 и 9 августа 1945 года. Они стали единственными и исключительными актами боевого применения ядерного оружия в мировой истории. Спустя неделю после них Япония объявила о капитуляции, 2 сентября 1945-го японским императором был подписан соответствующий акт, формально завершивший Вторую мировую войну.

По разным оценкам, в результате двух взрывов погибло от 129 тысяч до 226 тысяч человек — непосредственно жертвами бомбардировки стали 70-80 тысяч человек в двух городах, остальные погибли из-за отложенных эффектов, в том числе радиоактивного воздействия. Подавляющее большинство из них были гражданскими лицами.

На 2013 год в Японии проживали более 200 тысяч хибакуся — так в стране называют людей, пострадавших от бомбардировок, к их числу относят и детей, родившихся у подвергшихся воздействию радиации женщин. У 1% из этих людей были серьезные онкологические заболевания, вызванные радиационным облучением. Число умерших хибакуся к 2013 году превысило 450 тысяч человек.

Хиросима и Нагасаки были выбраны американцами в качестве целей для атаки неслучайно — преимущественно малоэтажная деревянная застройка и равнинное расположение позволяли добиться максимального числа жертв и достичь необходимого США психологического эффекта. Если бы Токио не капитулировал после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, Вашингтон планировал нанести еще несколько ядерных ударов по японским городам в августе и сентябре 1945-го.

Этичность применения атомного оружия в Японии до сих пор является предметом споров. Наиболее распространена версия, что американцы сами не до конца понимали, какой эффект (в том числе и долгосрочный) могут вызвать атомные бомбы и радиация. После капитуляции страны США разместили в Хиросиме и Нагасаки многотысячный военный контингент, который также попал под облучение.

В Японии ежегодно проходят памятные мероприятия по жертвам бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Однако официальных обвинений в адрес Вашингтона Токио никогда не выдвигал. США в свою очередь также не приносили официальные извинения за ядерные удары.