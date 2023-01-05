«Происходящее вас не достойно». Посольство США в Москве обратилось к россиянам

Американское посольство в Москве обратилось в своем Telegram-канале к россиянам и напомнило о прошлых совместных достижениях, общности культур двух стран и высказало солидарность с теми гражданами РФ, которые выступают за «более мирное будущее». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал обращение посольства верхом цинизма.

Посольство США в Москве выразило солидарность с россиянами, выступающими за мирное будущее.

«Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее»,

— указывается в публикации в Telegram-канале посольства.

Там отмечается, что Россия и США исторически не только соперничали, но и активно сотрудничали для преодоления крупных вызовов, с которыми сталкивался мир.

Посольство напомнило в видеоролике, что Россию и США объединяет «общность культур и наших достижений». В видео подчеркивается, что русская литература изучается в американских школах, а произведения русской академической музыки «исполняются в наших самых престижных культурных заведениях».

На сменяющихся видеокадрах показаны писатели Лев Толстой и Федор Достоевский, встречи руководителей двух стран в разные исторические периоды: Леонида Брежнева и Ричарда Никсона, Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, Бориса Ельцина и Билла Клинтона, а также российские и американские космонавты. В финале ролика показывается видео с протестной антивоенной акции в Санкт-Петербурге.

«Цинизм в лучших традициях нацистов»

Видеообращение посольства прокомментировал в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он назвал публикацию верхом цинизма и заявил, что авторы видеоролика – наследники министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса.

«Даже для этих первостатейных уродов это верх цинизма и предел моральной деградации. США тратит десятки миллиардов на войну на Украине, поставляя свое оружие в гигантских масштабах, чужими руками истребляет тысячи людей. Это запредельный цинизм в лучших традициях нацистов. Да, собственно, sons of bitches, несущие такой бред, и есть настоящие наследники рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса. Только этот мертворожденный бред уже ни на кого не действует. А ответ на него вы получите не в кабинетной тиши», — написал он.

Также он назвал отправку фрегата «Адмирал Горшков» к берегам НАТО главным подарком к Новому году.

«Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет «Циркон» отправился вчера к берегам стран НАТО. 1000 км дальности их применения с гиперзвуком в 9 Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь! Приведёт в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам», — добавил он.



Зампред Совбеза заключил, что США и их союзникам «никогда не будет прощения» за убийство «наших людей», и подчеркнул, что Москва будет говорить с Вашингтоном на языке силы и выпускать еще больше современного оружия.

«Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны», — заключил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в Кремле пока не видели видеоролик американского посольства.

Отношения стран

После начале специальной военной операции отношения двух стран обострились. В частности, 24 февраля президент США Джо Байден заявил, что отношения Соединенных Штатов с Россией после начала СВО «полностью разорваны». США активно оказывают военную помощь Украине, поставляя ей вооружения, технологии и военные консультативные услуги. Из Вашингтона неоднократно высылали российских дипломатов. Также США ввели несколько пакетов санкций против РФ, которые коснулись нефтегазовой отрасти, экспорта товаров и технологий, а также адресные ограничения против российских и юридических лиц.

Еще до начала спецоперации, в апреле 2021 года, Россия включила США в список недружественных стран. После начала спецоперации, когда США начали поставлять Украине отдельные виды вооружений, в частности, системы ПВО, дальние беспилотники и ракетные системы большого радиуса действия, Москва предостерегала Вашингтон от пересечения неких «красных линий».