Лавров: США по оставшимся дипканалам передали России, что не хотят воевать

США не хотят воевать с Россией напрямую, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Поэтому американцы не будут направлять своих специалистов для управления зенитными системами Patriot, которые планируют передать Киеву. Глава МИД добавил, что Россия не желает эскалации конфликта на Украине, но будет «выполнять цели спецоперации». Общаться с Западом у Москвы желания нет, подчеркнул он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США по дипломатическим каналам дали России понять, что не собираются посылать своих военных специалистов на Украину для управления ЗРК Patriot. Его слова передает ТАСС.

По словам Лаврова, у посольства РФ в Вашингтоне сохраняются каналы взаимодействия с американской стороной. Через эти каналы российские дипломаты поинтересовались, будут ли отправлены специалисты из США на Украину на фоне решения Белого дома передать Киеву зенитные комплексы.

«Нам достаточно пространно объясняли, что этого не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России, [ЗРК] Patriot будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военнослужащие не освоят эту технологию», — сказал глава МИД РФ.

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Лавров также прокомментировал, стоит ли ждать эскалации конфликта в 2023 году.

«Ответ на вопрос о том, ждать ли эскалации, можно искать в самых разных высказываниях, оценках политологов. Мы, наше руководство, не говорит, что мы намерены продвигать подход, предполагающий эскалацию. Мы намерены обеспечить выполнение целей СВО», — подчеркнул министр.

По словам Сергея Лаврова, Российская Федерация хотела бы разрешить конфликт с Украиной как можно раньше, «но защита мирного населения и сохранение жизней солдат находится в приоритете».

«Конечно, наверное, хочется как можно раньше закончить эту ситуацию, которую Запад через Украину против нас развязал, но приоритет для нас — жизни солдат, жизни мирных граждан, которые в зоне боевых действий остаются», — подытожил министр.

Никаких ярких операций

Лавров добавил, что российское руководство не хочет проводить «ярких» операций в ходе СВО.

«Мы не ведем дело к каким-то спонтанным наступательным ярким операциям, как это практикует украинская сторона, как правило, не считаясь с потерями, лишь бы только медийный эффект был достигнут здесь и сегодня», — сказал министр.

Он добавил, что Киев «стремится к медийности», чтобы Запад продолжил воспевать украинское руководство как «представителей истинной демократии».

Общение сошло на нет

США делали недавно ряд неформальных предложений России о проведении встреч, но инициативы сошли на нет, несмотря на согласие российской стороны, рассказал также Лавров.

«Мы каждый раз отвечали согласием», — сказал он, добавив, что только одно из них «материализовалось».

Лавров напомнил, что сторонам удалось организовать встречу главы Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса и директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина в Анкаре.

«Но потом эти заходы как-то сошли на нет», — добавил министр иностранных дел РФ.

И нет желания разговаривать

Сергей Лавров также заявил, что у российских властей нет особого желания общаться с западными странами.

«Ну а с Западом у нас сейчас очень мало возможностей разговаривать, да, собственно, и желания особого не возникает, когда читаешь заявления министров иностранных дел, премьеров, президентов», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Министр добавил, что речь идет о заявлениях, связанных с необходимостью заниматься безопасностью европейского континента против России. По его словам, если раньше политики Запада говорили «без России», сейчас от них все чаще слышны слова «против России».

США против переговоров

Соединенные Штаты не позволяют Украине вести мирные переговоры с Россией, намереваясь таким образом «истощить» Москву, заявил также 28 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

По его словам, в отношении российской стороны звучат обвинения в отказе от переговоров с Украиной, «хотя Путин многократно говорил, что нет никаких серьезных предложений».

«Пример стамбульской истории со всей очевидностью показывает, что и в тот раз им ударили по рукам и сказали: «Рано, рано, вы еще пока Россию не истощили до той стадии, когда нам, американцам, покажется, что это уже достаточно», — сказал Лавров.

Слова Меркель

Глава МИД России также объяснил, что слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях не связаны с тем, что она боится «отстать от поезда русофобии». Лавров также рассказал, что за несколько лет до окончания своей работы на посту канцлера Меркель в разговоре с Путиным сказала, что фактически Москва решает все в Донбассе, и Москва должна договариваться с Киевом.

«Так что это совсем не прозрение и совсем не желание в последний момент не отстать от поезда, который набирает русофобские темпы», — добавил Лавров.