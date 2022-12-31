На Украине воздушная тревога. Часть Киева остается без света

31 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе, после которых около 30% жителей остались без света. Тепло и вода в домах есть. В Хмельницком в результате ракетного удара поврежден военный объект. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Около 30% жителей Киева остаются без электроснабжения после массированных ударов по городской инфраструктуре, сообщил мэр Виталий Кличко. Системы водоснабжения и теплоснабжения пока работают штатно.

«Система жизнеобеспечения столицы работает в штатном режиме. Вода и тепло у киевлян есть. Без электроэнергии сейчас 30% потребителей. Из-за аварийных отключений», — написал он в Telegram.

Экстренные отключения света также введены в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, предупредили в ДТЭК. Согласно сообщению компании, она вынуждена отключать подачу электричества, чтобы «сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании».

Сирена и взрывы

31 декабря по всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Сирена звучала в Одесской области в 12:22 (13:22 мск) и в Николаевской области в 12:23 (13:23 мск).

Около 15:00 в Киеве прогремели взрывы, власти призвали киевлян срочно спуститься в укрытия. Один из взрывов был слышен в Соломенском районе.

По словам мэра Кличко, в результате ударов один человек погиб, еще 20 получили ранения.

Метро в городе работает частично: движение поездов по красной линии киевского метро осуществляется не по всей ветке, от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная». Участок ветки осматривают из опасений, что туда могли упасть обломки ракеты.

Украинское издание «Страна.ua» сообщало также о взрывах в Киевской, Харьковской и Винницкой областях.

Глава областной военной администрации Сергей Гамалий заявил, что в результате ракетного удара в украинском городе Хмельницкий был поврежден военный объект. Кроме того, повреждена 13 жилых домов, одна АЗС и складские помещения.

«Повреждений критической инфраструктуры нет, проводятся работы по ликвидации последствий ракетных ударов и медицинской помощи пострадавшим», — добавил Гамалий.

ВСУ в свою очередь нанесли семь артиллерийских ударов по ДНР. Трижды был обстрелян Донецк, трижды Макеевка и один раз — Ясиноватая.

29 декабря в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины сообщали, что российские военнослужащие поразили около 10 объектов критической инфраструктуры страны. Повреждены 18 жилых домов.