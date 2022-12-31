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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 311-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции ВС РФ на Украине — 311-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
За прошедшие сутки на территории ДНР погиб 1 человек, двое ранены, передают власти республики. Президент Сербии Александар Вучич считает, что мир на Украине не установится в скором времени. Сотрудники спецслужб РФ нашли в «тайнике диверсантов» под Луганском 100 тыс. патронов и множество различного оружия. Около 20 тысяч военных будут обеспечивать противовоздушную оборону Москвы в праздники, сообщили в Минобороны РФ. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:10

8:27

Обеспечивать противоракетную и противовоздушную безопасность Москвы на протяжении зимних праздников будет порядка 20 тыс. российских военных, сообщает ТАСС.

«Всего за период новогодних праздников и выходных дней к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне будут задействованы около 20 тысяч военнослужащих объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил», — заявили в МО РФ.

По данным министерства, «более 1800 военнослужащих 1-й армии ПВО и ПРО особого назначения ВКС России заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь».

8:22

Российские спецслужбы обнаружили в пригороде Луганска «схрон украинских диверсантов», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах ЛНР. При обыске нашли противотанковую управляемую ракету, гранатометы и более 100 тысяч патронов разного калибра, а также крупнокалиберный пулемет ДШК.

8:18

Президент Сербии Александар Вучич оценил ход боевых действий:

«Что касается самого этого конфликта, я не верю, что скоро последует мир, потому что мир может быть достигнут, когда ясно, что одна из сторон проигрывает и ей придется соглашаться. Два-три месяца назад было очевидно, что Запад был в победительской эйфории, что они думали, что легко сломают Россию, как и Россия шесть месяцев назад была в эйфории, думая, что легко сломает Украину. Сейчас все стоит в некой патовой позиции, в которой минимальная инициатива на стороне Российской Федерации, но это нелегко оценить на долгое время, особенно учитывая, что западная экономика несравнимо сильнее, чем российская. Россия воюет лучше, чем воевала вначале, они извлекли урок, у них серьезная генеральская школа, и сегодня воюют несравнимо лучше, чем шесть-девять месяцев назад»

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Президент Сербии Александр Вучич

Antonio Bronic/Reuters
8:14

Министр иностранных дел Словении Таня Файон передала две машины скорой помощи послу Украины в Любляне Андрею Тарану. Глава словенского МИДа заверила украинского посла в дальнейшей помощи со стороны Словении и солидарности с украинцами.

ТАСС сообщает, что по просьбе украинской стороны МИД Словении выделил €580 тыс. на закупку машин скорой помощи. Стоимость первых двух — €210 тысяч.

8:02

⚡️За сутки на территории ДНР погиб один человек, еще двое ранены

Как сообщает Штаб ТерО ДНР, данные приводятся за время с 08:00 30 декабря до 08:00 31 декабря. Причиной гибели и ранений людей стали обстрелы украинских войск.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом специальной военной операции на Украине и 31 декабря, в канун нового, 2023 года.

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