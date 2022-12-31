Военная операция РФ на Украине. День 311-й

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Обеспечивать противоракетную и противовоздушную безопасность Москвы на протяжении зимних праздников будет порядка 20 тыс. российских военных, сообщает ТАСС.

«Всего за период новогодних праздников и выходных дней к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне будут задействованы около 20 тысяч военнослужащих объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил», — заявили в МО РФ.

По данным министерства, «более 1800 военнослужащих 1-й армии ПВО и ПРО особого назначения ВКС России заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь».