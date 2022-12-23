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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 303-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 303-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
В МИД РФ заявили, что пока на Украине остаются инструкторы НАТО и наемники, серьезных переговоров о гарантиях безопасности не будет. В компании Пригожина «Конкорд» слова представителя Совета национальной безопасности США Кирби о поставках вооружения ЧВК «Вагнер» со стороны Пхеньяна назвали домыслами. «Газета.Ru» следит за развитием событий.
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8:31

Сообщения японских СМИ о том, что Пхеньян поставляет вооружение в Россию, клевета, заявили в МИД КНДР, пишет агентство Yonhap.

«Клеветническое сообщение <...> являются самой абсурдной манипуляцией общественным мнением и не достойны каких-либо комментариев», — цитирует Yonhap слова представителя министерства.

8:23

8:18

В ответ на потолок цен на нефть из России власти страны планируют запретить поставки топлива в страны, которые будут требовать в контрактах соблюдения этого ограничения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, Россия также готова сократить добычу нефти в начале 2023 года на 500-700 тыс. баррелей в сутки.

8:11

8:05

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за событиями, связанными со спецоперацией России на Украине. Сегодня 303-й день.

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