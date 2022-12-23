Военная операция РФ на Украине. День 303-й

Сообщения японских СМИ о том, что Пхеньян поставляет вооружение в Россию, клевета, заявили в МИД КНДР, пишет агентство Yonhap.
«Клеветническое сообщение <...> являются самой абсурдной манипуляцией общественным мнением и не достойны каких-либо комментариев», — цитирует Yonhap слова представителя министерства.
В ответ на потолок цен на нефть из России власти страны планируют запретить поставки топлива в страны, которые будут требовать в контрактах соблюдения этого ограничения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, Россия также готова сократить добычу нефти в начале 2023 года на 500-700 тыс. баррелей в сутки.