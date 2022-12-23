Военная операция РФ на Украине. День 303-й

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В ответ на потолок цен на нефть из России власти страны планируют запретить поставки топлива в страны, которые будут требовать в контрактах соблюдения этого ограничения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, Россия также готова сократить добычу нефти в начале 2023 года на 500-700 тыс. баррелей в сутки.