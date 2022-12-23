Атака кувалдами. Финляндия требует защитить сотрудников посольства в Москве

Финский МИД потребовал от российских властей гарантировать безопасность дипмиссии в Москве после того, как неизвестные активисты забросали территорию посольства кувалдами. В соцсетях акцию называли ответом на провокации в отношении посольства РФ в Хельсинки и связывали с ЧВК «Вагнер». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Финляндия обратилась к МИД России в связи с актом вандализма, совершенного 20 декабря у финского посольства в Кропоткинском переулке в Москве. В Хельсинки призвали обеспечить безопасность диппредставительства, его сотрудников и действовать в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

«Финляндия связалась с МИД России и потребовала, чтобы Россия приняла меры для обеспечения безопасности финского посольства и его сотрудников»,

— пишет газета Helsingin Sanomat.

По данным издания, представитель финского МИД 23 декабря лично встречался с сотрудниками российского дипломатического ведомства. На сайте МИД России информации об этом нет.

Атака кувалдами

20 декабря в соцсетях стало распространяться видео, на котором неизвестные в масках бегают возле забора диппредставительства и бросают кувалды на его территорию.

Позже финские дипломаты подтвердили, что посольство в Москве действительно подверглось атаке около полудня. Материального ущерба в результате инцидента нанесено не было, никто не пострадал.

«Подтверждаем, что в отношении посольства Финляндии было сегодня совершено хулиганское действие около 12:00 по московскому времени. Во двор посольства с улицы было переброшено несколько кувалд», — сообщили ТАСС в посольстве.

Ряд Telegram-каналов утверждал, что атака на финское представительство была «ответом на провокации в отношении российской дипмиссии в Финляндии».

«Провокации в Хельсинки»

За несколько дней до акции у финского посольства в Хельсинки приземлился самолет авиакомпании Pegasus с российскими туристами. Борт летел из Стамбула в Москву, но из-за снегопада был вынужден садиться в аэропорту финской столицы. Пассажиров больше 10 часов продержали в закрытом воздушном судне, а потом, так и не выпустив из самолета, отправили обратно в Стамбул. В течение всего этого времени россиян не кормили, несколько пассажиров пожаловались на ухудшение состояния здоровья.

В начале месяца в Хельсинки произошел еще один инцидент, который теоретически мог спровоцировать организаторов акции с кувалдами. 6 декабря финны отмечали День независимости праздничными шествиями. Группа участников демонстративно сожгла российский флаг, а полиция финской столицы, присутствовавшая при инциденте, не стала задерживать поджигателей: законодательство страны предусматривает какую-либо ответственность лишь за уничтожении флага Финляндии.

Российский МИД тем не менее потребовал привлечь виновников к ответственности и принять «меры по исключению впредь таких экстремистских выходок», а СК России начал проверку в связи с произошедшим.

Кувалду стали связывать с ЧВК «Вагнер» после появления видео казни экс-бойца ЧВК Евгения Нужина. На записи Нужин рассказывает, что 4 сентября «осуществил свой план перехода на сторону Украины», а 11 ноября его силой вывезли «в этот подвал». После этих слов неизвестный наносит ему удары кувалдой по голове.

В Кремле заявили, что не знают, насколько информация о причастности ЧВК к казни соответствует действительности. Ранее Европарламент призвал ЕС внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций.