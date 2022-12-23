«Он знал, что не получит все». Зеленскому не удалось договориться с США о поставках танков

Украине не удалось убедить США поставить ей танки, истребители и ракеты большой дальности на встрече украинского и американского президентов, пишет газета New York Times. Авторы NYT при этом не исключают, что Киев еще может получить желаемую помощь от Вашингтона, поскольку «границы американской поддержки» сдвинулись в пользу Украины. По мнению источников издания, это связано с тем, что «изменился характер войны, а не уровень рисков для Белого дома».

Президент Украины Владимир Зеленский не смог убедить американские власти выделить Киеву танки, истребители и высокоточные ракеты большей дальности, пишут обозреватели газеты New York Times.

«Триумфальный визит украинского лидера завершился обещанием США оказать дополнительную многомиллиардную помощь, но не тем, чего он хотел больше всего», — отмечают авторы.

При этом журналисты не исключили, что Зеленский еще может получить желаемую помощь, так как «границы американской поддержки» сместились в пользу Украины.

Из США украинский президент улетел «с новым оружием и оборудованием почти на $2 млрд, а также с вероятным обязательством конгресса выделить почти $50 млрд дополнительной помощи в следующем году», пишет NYT.

После визита Зеленского пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США продолжат поставлять оборудование, в котором нуждается Украина.

«Любой президент, любой главнокомандующий в подобных обстоятельствах хотел бы получить как можно больше и как можно быстрее, и мы готовы внести свой вклад и помочь в этом отношении», — сказал он.

При этом американский президент Джо Байден утвердил один пункт из списка желаемых вооружений — зенитный ракетный комплекс Patriot.

Визит Зеленского в Вашингтон журналисты New York Times назвали яркой демонстрацией его стратегии «по обхаживанию и оказанию давления на союзников».

«Он знал, что не получит всего, о чем попросил, но полагает, что сочетание его постоянных просьб с нестабильной ситуацией на фронте заставят США пересмотреть свои принципы», — полагают авторы статьи.

Что США не отправят Украине

Как отмечают авторы NYT со ссылкой на неназванных официальных лиц США, изменение позиции американских властей по поводу поставок отдельных видов вооружений связано с тем, что «изменился характер войны, а не уровень рисков для Белого дома».

«Администрация Байдена решила отправить батарею Patriot, когда Россия начала постоянные атаки на электрическую инфраструктуру Украины с наступлением зимы», — объясняет издание.

Однако, как пишет NYT, есть оружие, которое Белый дом до сих пор отказывается направлять Киеву. Его можно условно разделить на три категории.

Первая категория будет включать ракеты ATACMS (Army Tactical Missile System) с дальностью применения до 300 км. США не поставляют их, опасаясь, что их использование украинскими военными вынудит Россию «расширить войну».

На совместной конференции с Зеленским Байден предупредил, что отправка оружия может нарушить единство НАТО в поддержку Украины. «Они не собираются воевать с Россией, — сказал он об альянсе. — Они не ждут третьей мировой войны».

При этом некоторые американские командиры в отставке считают, что «администрация продолжает переоценивать риск эскалации и недооценивать новаторские методы ведения боевых действий ВСУ».

Вторая категория вооружений, которые не будут поставлять Украине — это беспилотники MQ-1C Grey Eagle и MQ-9 Reaper. Их не поставят из опасений, что «Россия может использовать их передовые технологии», если они будут захвачены российскими войсками.

Наконец, Белый дом не готов согласовать отправку Киеву танков M1 Abrams и истребителей F-16. Представители Пентагона говорят, что военным потребуются месяцы, чтобы научиться пользоваться таким оружием, а подобные системы требуют особого обслуживания, которое невозможно будет безопасно осуществить в зоне военных действий.

Сенатор-демократ Кристофер Мерфи заявил, что Украина нуждается в дополнительных боеприпасах, но США не могут их легко предоставить. «У нас просто нет запасов для поставок, и при этом мы не производим боеприпасы, чтобы их оборудование стреляло», — сказал Мерфи изданию NYT.

Он также признал, что согласование новых пакетов помощи Украине вскоре может оказаться еще более сложным из-за того, что республиканцы возьмут контроль над палатой представителей, а демократы сохранят свое большинство в сенате.

«Конфликт может стать более жестким»

Тем временем обозреватели китайского издания Global Times считают, что перспективы мира на Украине омрачаются решением США выделить дополнительную финансовую и военную помощь Киеву.

«Конфликт может стать еще более жестким и интенсивным, поскольку Вашингтон не прекращает своего участия. В глазах американских политиков поддержка Украины — синоним сохранения миропорядка, в котором доминируют Штаты», — утверждают журналисты.

Поездка президента Украины в США, по мнению авторов, стала «ясным сигналом» к готовности продолжать противостояние.

«Конфликтующие стороны не согласны по многим вопросам, а требования слишком разные, чтобы их согласовывать», — пишет издание.

Ранее Белый дом объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $1,85 млрд, в который вошли зенитная ракетная система Patriot, 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов, 37 бронированных автомобилей Cougar, гранатометы, мины и стрелковое оружие.