Троих россиян арестовали за «шпионаж в пользу Украины»

ФСБ сообщила о задержании нескольких граждан России и Украины в разных российских регионах по подозрению в подготовке терактов. Спецслужба также утверждает, что подозреваемые якобы содействовали украинской армии и СБУ. Рейды прошли в Пермском крае, Еврейской АО и Ростовской области. Ранее суды приговорили россиян к большим тюремным срокам за шпионаж в пользу Украины.

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что сотрудники спецслужбы провели рейды в трех регионах Российской Федерации против россиян и украинцев, подозреваемых в подготовке террористических актов. Заявление ЦОС ФСБ передает РИА Новости.

Кроме того, ФСБ утверждает, что один из задержанных якобы передавал Службе безопасности Украины (СБУ ) и Вооруженным силам Украины (ВСУ) секретные данные.

«На территории Пермского края разоблачена агентурная группа СБУ из числа граждан России Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова (признан в РФ иностранным агентом) и Алексея Гашева, в задачи которой входили подготовка, проведение терактов и диверсий на территории России», — говорится в пресс-релизе.

Возбуждены уголовные дела по статьям о шпионаже и государственной измене. Дмитрий Стрелков объявлен в федеральный и межгосударственный розыск, Михаил Соколов и Алексей Гашев взяты под стражу.

По сообщению ФСБ, в Ростовской области «выявлен украинский агент» — гражданин РФ и Украины Владислав Пономарев. Его подозревают в передаче Киеву информации о местоположении российских военных и передвижении бронетехники «для наводки ракет HIMARS». Мужчине предъявили обвинения в госизмене и шпионаже, он арестован.

Жителя Биробиджана (ЕАО) Валерия Качина задержали при попытке покинуть Россию. Спецслужба РФ утверждает, что россиянин по заданию украинской разведки якобы «собрал и успел передать секретную информацию о критически важных объектах инфраструктуры Еврейской автономной области».

По заявлению ФСБ, Качин намеревался получить гражданство Украины, уехав из РФ, и вступить в ряды украинской армии. Его также арестовали, дело возбуждено по статьям о шпионаже и госизмене.

12 лет за госизмену

19 декабря суд в Севастополе приговорил жителя Крыма к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.

По данным ФСБ, в период с 2020 по 2021 год гражданин РФ Евгений Петрушин передавал Главному управлению разведки Министерства обороны Украины информацию о деятельности Черноморского флота Российской Федерации.

В спецслужбе заявили, что россиянина также обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. руб., после освобождения он будет ограничен в передвижении на один год.

15 декабря суд в Хабаровске приговорил гражданина РФ, хабаровчанина Вячеслава Мамукова к 12 с половиной годам колонии строгого режима по обвинению в совершении преступления по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

По данным ФСБ, работа позволяла Мамукову получить доступ к информации, составляющей государственную тайну. Воспользовавшись своими полномочиями, мужчина в интернете установил контакт с представителями спецслужбы Украины и предложил передать им данные за денежное вознаграждение.

Как подчеркивают в ФСБ, эти сведения могли бы нанести ущерб безопасности Российской Федерации, речь шла об объектах транспортной инфраструктуры.

Сотрудники ФСБ предотвратили план Мамукова. Хабаровский краевой суд признал россиянина виновным в совершении преступления. Решением Пятого апелляционного суда общей юрисдикции приговор вступил в законную силу.