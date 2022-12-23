«Новый этап войны». Аналитик предсказал отправку Украине истребителей F-15 и F-16

Кандидат военных наук Александр Бартош заявил, что комплексы Patriot будут защищать аэродромы Украины, и предположил, что их поставка приведет к переброске американских истребителей F-15 и F-16. По словам эксперта, это станет новым этапом эскалации в конфликте, хотя украинским военным потребуется несколько месяцев на обучение.

Член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук и военный дипломат Александр Бартош считает, что зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ранее Вашингтон пообещал отправить Киеву, будут обеспечивать оборону украинских аэродромов, что впоследствии может привести к переброске американских истребителей F-15 и F-16.

«Это будет новым этапом в эскалации войны», — сказал Александр Бартош изданию URA.RU.

По его словам, самолетами будут управлять американцы, украинские летчики, прошедшие переподготовку украинцы и летчики из тех стран, где техника уже стоит на вооружении.

«Поставки Patriot значат, что речь будет вестись не только о создании пояса противовоздушной обороны на Украине», — считает эксперт.

Он считает, что ЗРК будут защищать аэродромы и места базирования сухопутных войск.

«На аэродромы, скорее всего, будут перебрасываться американские самолеты F-15 и F-16», — полагает Бартош.

По мнению военного эксперта, подготовка украинских военных для управления ЗРК Patriot на поле боя может занять «многие месяцы». Однако, по словам Бартоша, США могут приблизить начало применения этого оружия на Украине, привлекая американских военных специалистов и специалистов вооруженных сил НАТО.

«Эти специалисты или будут объявлены демобилизованными из армии и действовать в составе каких-то ЧВК, или будут добровольцами», — считает Бартош.

Несколько месяцев подготовки

О том, что обучение украинских военных использованию зенитных комплексов Patriot займет «несколько месяцев», ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США.

Собеседник CNN указал, что системы Patriot будут критически важны для защиты Украины от крылатых и баллистических ракет, а также самолетов. Кроме того, они позволят поражать цели на большом расстоянии.

По словам представителя Пентагона, ЗРК Patriot — это не «серебряная пуля», а лишь один из элементов противовоздушной обороны Украины, которую обеспечивают США и другие союзники.

«Наша цель — помочь Украине укрепить эшелонированную противовоздушную оборону. Patriot дополнит ряд средств средней и малой дальности, которые мы и союзники передали [Украине] в предыдущих пакетах помощи», — сказал он.

The New York Times и Bloomberg отмечают, что сроки обучения украинских военных могут быть сокращены, поскольку у них уже есть опыт работы с системами ПВО неамериканского производства.

Новые поставки

На фоне визита в США президента Украины Владимира Зеленского Вашингтон объявил о поставках Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot.

«Мы собираемся продолжать укреплять возможности Украины для самообороны, особенно противовоздушную оборону. И именно поэтому мы собираемся предоставить Украине ракетные комплексы Patriot и обучить ваших военных тому, как правильно их использовать», — заявил президент США Байден.

По его словам, этот шаг не влечет за собой эскалации, так как Вашингтон рассматривает ракетные комплексы как оборонительное оружие.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в рамках нового пакета помощи Украине выделят $1,85 млрд. Помимо ЗРК Patriot новый пакет будет включать высокоточные ракеты для истребителей.

Власти Украины давно добивались этих поставок. Зеленский в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что Patriot значительно усилит противовоздушную оборону Украины и поможет защитить жителей и энергетическую инфраструктуру страны от «террористических атак» России. Президент Украины также подчеркнул важность поставок оружия и боеприпасов, отмечая, что Киеву нужно больше.

Как ранее стало известно, США передадут Киеву всего одну батарею ЗРК MIM-104 Patriot. При этом о сроках передачи не сообщается.

Батарея — минимально возможная единица поставки Patriot. Она представляет собой радар, станцию управления, электрогенератор и транспортные средства поддержки. Каждая батарея включает от пяти до восьми пусковых установок. В каждой установке последней версии до 16 ракет.

Системы Patriot — самое дорогое оружие, которое США решили передать Украине, отмечают эксперты Центра стратегических и международных исследований. По их оценкам, общая стоимость одной системы Patriot может достигать $1 млрд: $400 млн за технику и $690 млн за ракеты. Их используют всего 18 стран мира, Украина станет 19-ой.

По данным Bloomberg, в распоряжении самих США сейчас 15 батальонов с системами Patriot (это более 1000 пусковых установок).

Как отмечает Центр стратегических и международных исследований, одна батарея Patriot, которую получит Киев, не изменит ход военных действий. По их прогнозам, высокая стоимость одной ракеты приведет к тому, что операторы Patriot не смогут отражать каждую угрозу. Поэтому передача такого оружия имеет, скорее, символическое значение.

В посольстве РФ назвали решение передать Украине системы Patriot «провокационным шагом», а в Кремле объявили их законной военной целью.

Поставка Украине систем Patriot приведет к затягиванию конфликта, заявил Владимир Путин. «Мы эти системы пощелкаем», — сказал он.