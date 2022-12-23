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«В требуемом объеме и нужного качества». Путин ожидает выполнения гособоронзаказа

Путин назвал быстрое обеспечение боевых частей необходимым вооружением ключевой задачей ОПК

Президент Владимир Путин посетил тульский завод «Щегловский вал», где осмотрел одну из модернизированных боевых машин БМП-2 и другое вооружение. Он также провел совещание с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса и обозначил ключевую для них задачу — обеспечение всех подразделений оружием, техникой, снаряжением и боеприпасами необходимого качества и в короткие сроки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Владимир Путин прибыл в Тулу, где провел встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. Сопровождал его в поездке губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Важно совершенствовать и улучшать характеристики вооружения и оснащения наших бойцов, с учетом полученного боевого опыта. Сегодня жду от вас соответствующих докладов.<...> Хотел бы услышать от вас предложения по решению проблемных вопросов», — сказал Путин в начале совещания.

Ключевая задача

Президент обозначил и ключевую задачу ОПК — обеспечить военнослужащих всем необходимым вооружением и снаряжением. «Причем в требуемом объеме и нужного качества, в короткие сроки», — подчеркнул глава государства.

Путин также призвал улучшать качественные характеристики продукции с учетом полученного в ходе спецоперации на Украине опыта. «Важно совершенствовать и значительно улучшать характеристики вооружений и оснащения с учетом полученного боевого опыта», — сказал он, отметив важность взаимодействия предприятий с непосредственными участниками боевых действий.

«Отдельный и крайне важный вопрос — это обеспечение организациями ОПК обратной связи с подразделениями, которые участвуют в специальной военной операции», — указал политик.

Как рассказал президент, специалисты и инженеры ОПК уже «выезжают прямо на передовую, помогают быстро восстанавливать поврежденную технику и возвращать ее в строй». Они также имеют возможность протестировать технику и посмотреть, «как она воюет».

Путин заявил, что у него нет сомнений в том, что в 2023 году государственный оборонный заказ будет полностью выполнен. «Конечно, рассчитываю, что, как и в предыдущие годы, как и в этом году, в 2023 году задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружений, военной и специальной техники будут выполнены в полном объеме», — цитирует его ТАСС.

В конце встречи глава государства пожелал руководителям предприятий ОПК успехов «на благо Родины и нашего народа» и поздравил с наступающими праздниками.

«Щегловский вал»

В рамках поездки президент посетил машиностроительный завод «Щегловский вал», где осмотрел сборочные цеха тяжелых машин и легкобронированной техники, а также механообрабатывающий цех. Путину показали образцы управляемых снарядов, мин и ракет для различных видов вооружения, различные модели ЗРПК «Панцирь-С».

Президент подробно осмотрел и одну из модернизированных боевых машин БМП-2, на которую он забрался по ступеням подставки для рабочих. «Заканчиваете уже?» — поинтересовался глава государства у работников. Те ответили утвердительно.

Военный эксперт Литовкин рассказал «Газете.Ru» об этих БМП: «БМП-2, БМП-3. Они применяются в общевойсковых соединениях в условиях общевойскового боя. В наступлении, в обороне, в марше, в засаде. Везде. Это основная боевая машина России. Это модернизация. Это все улучшения боевой машины».

КБП им. академика А.Г. Шипунова и входящий в него завод «Щегловский вал» производят высокоточное оружие и различные системы вооружения. В частности, «Щегловский вал» производит боевые машины ЗРПК «Панцирь-С» и «Панцирь-С1», боевые отделения «Бахча» и «Бережок», противотанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ», а также боевые модули из состава ЗРПК «Панцирь-М» морского базирования.

По данным Минобороны, на форуме «Армия-2022» было заключено 36 госконтрактов на общую сумму более 525 млрд рублей. В результате их выполнения в Вооруженные силы РФ скоро поступят более 3 700 новых образцов техники.

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