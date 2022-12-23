«В требуемом объеме и нужного качества». Путин ожидает выполнения гособоронзаказа

Президент Владимир Путин посетил тульский завод «Щегловский вал», где осмотрел одну из модернизированных боевых машин БМП-2 и другое вооружение. Он также провел совещание с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса и обозначил ключевую для них задачу — обеспечение всех подразделений оружием, техникой, снаряжением и боеприпасами необходимого качества и в короткие сроки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Владимир Путин прибыл в Тулу, где провел встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. Сопровождал его в поездке губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Важно совершенствовать и улучшать характеристики вооружения и оснащения наших бойцов, с учетом полученного боевого опыта. Сегодня жду от вас соответствующих докладов.<...> Хотел бы услышать от вас предложения по решению проблемных вопросов», — сказал Путин в начале совещания.

Ключевая задача

Президент обозначил и ключевую задачу ОПК — обеспечить военнослужащих всем необходимым вооружением и снаряжением. «Причем в требуемом объеме и нужного качества, в короткие сроки», — подчеркнул глава государства.

Путин также призвал улучшать качественные характеристики продукции с учетом полученного в ходе спецоперации на Украине опыта. «Важно совершенствовать и значительно улучшать характеристики вооружений и оснащения с учетом полученного боевого опыта», — сказал он, отметив важность взаимодействия предприятий с непосредственными участниками боевых действий.

«Отдельный и крайне важный вопрос — это обеспечение организациями ОПК обратной связи с подразделениями, которые участвуют в специальной военной операции», — указал политик.

Как рассказал президент, специалисты и инженеры ОПК уже «выезжают прямо на передовую, помогают быстро восстанавливать поврежденную технику и возвращать ее в строй». Они также имеют возможность протестировать технику и посмотреть, «как она воюет».

Путин заявил, что у него нет сомнений в том, что в 2023 году государственный оборонный заказ будет полностью выполнен. «Конечно, рассчитываю, что, как и в предыдущие годы, как и в этом году, в 2023 году задания гособоронзаказа в части производства и поставок вооружений, военной и специальной техники будут выполнены в полном объеме», — цитирует его ТАСС.

В конце встречи глава государства пожелал руководителям предприятий ОПК успехов «на благо Родины и нашего народа» и поздравил с наступающими праздниками.

«Щегловский вал»

В рамках поездки президент посетил машиностроительный завод «Щегловский вал», где осмотрел сборочные цеха тяжелых машин и легкобронированной техники, а также механообрабатывающий цех. Путину показали образцы управляемых снарядов, мин и ракет для различных видов вооружения, различные модели ЗРПК «Панцирь-С».

Президент подробно осмотрел и одну из модернизированных боевых машин БМП-2, на которую он забрался по ступеням подставки для рабочих. «Заканчиваете уже?» — поинтересовался глава государства у работников. Те ответили утвердительно.

Военный эксперт Литовкин рассказал «Газете.Ru» об этих БМП: «БМП-2, БМП-3. Они применяются в общевойсковых соединениях в условиях общевойскового боя. В наступлении, в обороне, в марше, в засаде. Везде. Это основная боевая машина России. Это модернизация. Это все улучшения боевой машины».

КБП им. академика А.Г. Шипунова и входящий в него завод «Щегловский вал» производят высокоточное оружие и различные системы вооружения. В частности, «Щегловский вал» производит боевые машины ЗРПК «Панцирь-С» и «Панцирь-С1», боевые отделения «Бахча» и «Бережок», противотанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ», а также боевые модули из состава ЗРПК «Панцирь-М» морского базирования.

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