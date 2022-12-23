«После поставок Patriot уже ничего не выглядит невозможным»: получит ли Украина ракеты Аtacms

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне, 21 декабря 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего однодневного визита в США провел переговоры с президентом Джо Байденом и выступил перед обеими палатами конгресса США. «Газета.Ru» разбиралась, как скажется встреча Байдена и Зеленского на специальной военной операции.

Накануне визита Владимира Зеленского агентство Associated Press сообщало, что США выделяют Украине очередной пакет военной помощи в размере $1,8 млрд. В него вошли зенитная ракетная батарея ЗРС Patriot, более 200 тыс. единиц различных боеприпасов к наземной артиллерии (значительная часть из них предназначены для орудий советского производства калибра 122 мм, танковых пушек 125 мм, гаубиц и пушек 152 мм), боеприпасы для HIMARS (типы не озвучены), 38 тяжелых бронемашин «Кугуар» (Cougar) класса MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected), высокоточные авиационные бомбы свободного падения для украинских самолетов.

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с Владимиром Зеленским подчеркнул, что и дальше намерен укреплять боевые возможности вооруженных сил Украины.

При этом подробностей о встрече Байдена с Зеленским очень немного. Например, неизвестно, какое именно вооружение, какую военную и специальную технику запросил у Вашингтона украинский президент.

Вполне возможно, что речь шла о передаче (в перспективе) Вооруженным силам Украины истребителей F-15E Strike Eagle и F-16 Fighting Falcon, основных боевых танков M1 Abrams, тяжелых боевых машин пехоты M2 Bradley, тактических баллистических ракет класса «земля-земля» ATACMS с дальностью стрельбы в 300 км, БЛА MQ-1C Grey Eagle и др.

Нет никакой конкретики и о том, какого прогресса достигли стороны в ходе обсуждения этих вопросов. При этом президент Байден по итогам встречи ни в чем открыто Владимиру Зеленскому и не отказал.

По разным каналам просачивается информация, что страны НАТО готовят передачу Украине около двух тысяч танков западного производства, однако это пока только слухи.

Военно-политические установки на вооруженный конфликт со стороны США и коллективного Запада остаются прежними – не допустить военного поражения Украины, не дать ни одного шанса России на успех в этом противостоянии и в то же время не допустить непредсказуемой эскалации конфликта, разгромного поражения Москвы и нарастания в России хаоса и смуты, которые могут вызвать непредсказуемые последствия. Одним словом, Вашингтон по возможности старается удержать вооруженное противостояние Украины и России в рамках некоего управляемого процесса и не спровоцировать обвальное развитие событий масштабными поставками современного и перспективного вооружения.

К таким образцам оружия относятся и тактические баллистические ракеты класса «земля-земля» ATACMS с дальностью стрельбы в 300 км. Даже управляемые ракеты типа GMRLS к высокомобильным ракетным системам М142 HIMARS во многом заставили Москву существенным образом пересмотреть формы и способы применения Вооруженных сил в ходе специальной военной операции, фактически удалить из прифронтовой полосы глубиной 70 км склады боеприпасов, объекты тыла и технического обеспечения, передислоцировать пункты управления.

Если же ВСУ передадут ракеты ATACMS с дальностью стрельбы в 300 км, то как такового тыла у российской армии уже не будет. Не останется ни одного участка местности в ДНР, ЛНР и Крыму, который после поставок этих изделий можно будет считать безопасным.

Удастся ли США убедить Украину не применять эти ракеты по объектам на территории собственно России – тоже вопрос открытый. Но все военные объекты в Крыму (аэродромы, корабли Черноморского флота на якорных стоянках в Севастопольской бухте, склады с боеприпасами, пункты государственного и военного управления, Крымский мост) наверняка окажутся под ударами ракет ATACMS.

По всей видимости, исходя в основном именно из этих соображений, США пока не передают Украине ATACMS. Однако вполне возможно, что по каким-то позициям Джо Байден и Владимир Зеленский все же договорились, в первую очередь по поставкам боевых бронированных машин и самоходной артиллерии. Вероятно, этапы поставок американской техники Украине (теперь уже в 2023 году) могут выглядеть следующим образом – вначале танки и БМП, затем ракеты ATACMS, потом уже истребители и тяжелые БЛА.

Вместе с тем нельзя исключать, что небольшая партия ракет ATACMS Украине все же будет передана, причем в ближайшее время. Объекты для ударов в этом случае обязательно будут согласовываться с США и дислоцироваться в пределах международно признанных границ Украины.

Следует заметить, что начало поставок американских танков вооруженным силам Украины будет своеобразным сигналом и для остальных стран — союзников США, в первую очередь для Германии.

В общем, после поставок ВСУ продвинутой зенитной ракетной системы Patriot уже ничего не выглядит невозможным. То есть США уже не опасаются утраты на Украине критических технологий.

Конгресс США в ближайшие дни собирается голосовать по бюджетным расходам на 2023 год, а в них включено и $45 млрд для Украины. Эта сумма сопоставима с военным бюджетом Российской Федерации. Без всякого преувеличения можно сказать, что встреча президента Украины и главы Белого дома Джо Байдена может радикально повлиять на ход ведения специальной военной операции.