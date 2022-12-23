По оружейным местам. Шойгу поехал в Ижевск, Путин – в Тулу

Министр обороны Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин проверяют обеспечение потребностей вооруженных сил страны. Глава оборонного ведомства приехал Ижевск, где посетил предприятия концерна «Калашников», которые производят высокоточные боеприпасы и стрелковое оружие. Глава государства отправился в Тулу, где побывает в конструкторском бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова, которое также выпускает различные системы вооружений.

Поездка Шойгу

Сергей Шойгу прибыл в Ижевск для проверки выполнения гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса, сообщается Telegram-канале Минобороны.

«В частности, он проинспектирует производственные мощности предприятия концерна «Калашников». Оно выпускает высокоточные боеприпасы и стрелковое вооружение», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в Ижевске Шойгу сопровождал губернатор Удмуртии Александр Бречалов. На предприятиях «Калашникова» министру «показали новейшие модели автоматов и снайперских винтовок, высокоточные боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы», которые выпускает концерн.

«Главе российского военного ведомства был продемонстрирован технологический процесс производства, в том числе линия конечной сборки стрелкового вооружения», — говорится в сообщении.

Руководитель концерна Владимир Лепин рассказал министру обороны РФ, что предприятия «Калашникова» выполнили гособоронзаказ 2022 года «в полном объеме как по стрелковому вооружению, так и по высокоточным боеприпасам».

«Сергей Шойгу обратил внимание гендиректора «Калашникова», что в следующем году «гособоронзаказ по линии концерна будет значительно увеличен». Лепин ответил, что предприятия выполнят поставленную задачу», — добавили в пресс-службе Минобороны.

В ноябре РИА Новости сообщило со ссылкой на источник, что концерн стал главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в Вооруженные силы. По его словам, эта мера также необходима для обеспечения необходимым оборудованием более 300 тыс. мобилизованных.

Визит Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил на брифинге, что Владимир Путин в пятницу посещает Тулу, где также встретится с руководителями оборонно-промышленного комплекса.

«Сегодня президент будет заниматься вопросами обеспечения потребностей вооруженных сил, в первую очередь — принимающих участие в СВО, в вооружениях, военной и специальной технике», — пояснил представитель Кремля.

По его словам, глава государства «посетит конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова», где «в том числе высокоточку (высокоточное оружие. – «Газета.Ru») делают, различные системы вооружения».

Песков уточнил, что российский лидер ознакомится с продукцией, «посмотрит все». Он добавил, что после посещения предприятия у Путина запланировано «совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса».

Представитель Кремля отметил, что сопровождать Путина в поездке будет губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он также покажет президенту региональный ситуационный центр.

Гособоронзаказ

30 ноября Шойгу сообщил на заседании коллегии военного ведомства, что финансирование гособоронзаказа на 2023 год увеличится в 1,5 раза.

«В следующем году с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств объем финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза», — объявил он, добавив, что важно сохранить максимально возможный объем производства и организовать опережающие поставки в войска.

15 декабря Путин призвал скорректировать параметры развития оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказ. Он подчеркнул, что при этом «недопустимы затягивание и формальный подход».

«Конечно, обрести технологический суверенитет нельзя, что называется, в один момент. Нужно продолжать системную работу на перспективу. В этой связи необходимо ускорить и подготовку планов развития ключевых отраслей отечественной экономики, включая металлургическую промышленность, автопром, энергетику, скорректировать планы развития оборонно-промышленного комплекса и параметры гособоронзаказа, в том числе с учетом результатов работы Координационного совета при правительстве России по обеспечению наших Вооруженных сил, участвующих в специальной военной операции», — сказал президент на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

21 декабря глава государства заявил, что аптечки, форма и обувь в зоне проведения военной спецоперации должны быть на высшем уровне.

«Мы знаем, что на поле боя не может быть мелочей. Поэтому нужно обратить особое внимание, я знаю, что министерство занимается этим, тем не менее хочу еще раз это подчеркнуть, и медицинские аптечки, питание, сухие пайки, форма, обувь, защитные шлемы, бронежилеты — все должно быть на самом современном и высоком уровне», — отметил российский лидер во время расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ.