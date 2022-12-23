Россиянам и белорусам начали закрывать счета в Bank of Georgia без объяснения причин

Грузинский банк Bank of Georgia начал закрывать счета российских граждан, сообщают СМИ. Причины блокировок в кредитной организации не разглашают, ссылаясь на внутренние порядки банка и свое право закрывать счета без объяснений. Источник СМИ в BoG заявил, что россияне по-прежнему могут открыть счет в банке. Bank of Georgia известен требованием к русским эмигрантам заполнять анкету об отношении к СВО на Украине. Однако сейчас закрытие счетов не связано с гражданством клиентов, заявили в банке.

Счета десятков российских граждан в грузинском банке Bank of Georgia были принудительно закрыты без объяснения причин. Об этом сообщил Telegram-канал Paper Kartuli. Представитель банка подтвердил эту информацию газете «Коммерсантъ».

«Какую-то закономерность тоже выявить не удается: блокируют карты, которыми пользуются на территории Грузии, за границей, бизнес и личные счета», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Кроме того, сообщения о закрытии счетов получили граждане Белоруссии.

Источник «Ъ» заявил, что закрытие части счетов коснулось части клиентов BoG «вне зависимости от гражданства». Еще один источник газеты заявил, что россияне все еще могут открыть счет в BoG «в установленном порядке».

Процедура закрытия займет от двух до пяти рабочих дней. За это время люди могут вывести деньги на счет в другом банке или обналичить их в банкомате. Представитель банка отказался называть причину блокировки счетов, сославшись на «внутреннюю политику» кредитной организации и на предписание Нацбанка Грузии – по нему коммерческие банки имеют право не давать объяснений клиенту, закрывая его счет.

Telegram-канал «Агентство. Новости» сообщает, что россияне, чьи счета были закрыты, пользовались ими довольно долго. Одна из собеседниц канала открыла счет в BoG в 2018 году, когда поступила в университет.

Bank of Georgia – крупнейший коммерческий банк Грузии. После начала специальной военной операции ВС РФ на Украине этот банк требовал от россиян, желавших открыть там счета, заполнять анкету, в которой заявитель должен был признать территориальную целостность Грузии и Украины и осудить действия властей РФ. Вскоре BoG отказался от этой практики, вызвавшей большой скандал в СМИ и соцсетях. Другие грузинские банки подобных анкет клиентам не предлагали.

Paper Kartuli сообщает, что большая часть заблокированных счетов имеют «небольшой оборот и не проводили операции с криптовалютами».

По данным РИА Новости, блокировка счетов россиян не связана с их гражданством. В BoG заявили агентству, что обычно счет закрывают «в случае нарушения внутренней политики банка и проведения подозрительных операций».

С 24 февраля более 45 тыс. российских граждан открыли счета в грузинских банках. К концу лета 2022 года более 60 тыс. россиян имели грузинские счета. Национальная валюта Грузии – лари – укрепилась на 16% из-за притока российских средств в грузинские банки.

Грузия не вводила односторонние санкции против Российской Федерации, но соблюдает финансовые ограничения стран Запада.

В октябре Нацбанк Грузии сообщил, что по итогам первых девяти месяцев 2022 года из России в Грузию было переведено $1,135 млрд или 70,8 млрд руб. Этот показатель оказался в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Российская Федерация стала лидером по объемам денежных переводов в республику. В сентябре объем переводов вырос на 350% — это было обусловлено мобилизацией в России. Тысячи российских граждан уехали из страны – в том числе и в Грузию.

При этом сильнее всего спрос на отправку средств в Грузию с начала года вырос в мае — тогда россияне перевели в страну $505,7 млн.