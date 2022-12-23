«В международном праве есть изъян». В Евросовете не хотят видеть Россию в Совбезе ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает перед Совбезом ООН, 2022 год

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что нужно создать механизм приостановки членства России в Совбезе ООН. При этом политик признал, что сейчас это сделать невозможно. Он отметил, что такой шаг привел бы в тупик сам концепт безопасности ООН. В то же время Мишель выразил мнение, что данный концепт «сильно барахлил» и до начала спецоперации на Украине. В МИД России отмечали, что лишить Москву членства в Совбезе всемирной организации практически нельзя.

Хотя лишить Российскую Федерацию членства в Совете безопасности ООН невозможно, руководство Евросоюза хотело бы разработать механизм «заморозки». Об этом в интервью каналу RTVi заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

«С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете безопасности», — сказал он.

Чиновник признал, что «на данный момент это невозможно, и приведет в тупик сам концепт безопасности ООН». Мишель также обвинил РФ в нарушении международного права – по его словам, если его нарушает постоянный член Совбеза ООН, то «в международном праве есть изъян».

«Мы хорошо видели, что до начала этой войны концепт безопасности ООН уже сильно барахлил и имел немало трудностей в функционировании при разрешении больших международных проблем», — добавил он.

По мнению Мишеля, рано или поздно «обязательно нужна реформа ООН», чтобы лучше учитывать баланс современного миропорядка. Он также указал на слабую представленность во всемирной организации стран Африки и Латинской Америки.

Участие России в Совбезе ООН как постоянного члена прописано в 23-й статье устава организации. Исключение Российской Федерации потребовало бы поправки в этом документе, указывает ТАСС. При этом российские представители могут наложить вето на эту инициативу.

Призывы из Киева

В июне 2022 года президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН. Он призвал исключить Россию из Совбеза.

«У России нет права участвовать в обсуждении и в голосовании по вопросам войны на Украине, которая является не спровоцированной и носит колониальный характер. Это возможно, это необходимо, это справедливо. Россия не имеет права оставаться в Совбезе ООН», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что РФ пользуется привилегиями постоянного члена СБ ООН «из-за близорукости политиков по окончании холодной войны».

22 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал лишить Россию места постоянного члена в Совбезе ООН «из-за многочисленных военных преступлений на Украине»

«После совершения преступления агрессии против Украины, многочисленных военных преступлений, подрыва глобальной продовольственной и энергетической безопасности должна ли Россия все еще оккупировать место постоянного члена Совета Безопасности ООН?», — написал украинский политик в Twitter.

США: это невозможно

15 декабря конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение законодательных властей США резолюцию с призывом к президенту Джо Байдену добиться исключения России из Совбеза ООН.

По мнению Коэна и Уилсона, проводимая Россией специальная военная операция на Украине «нарушила цели и принципы ООН».

Резолюция содержит утверждение, что Москва якобы «совершила вопиющие нарушения» устава ООН, «ставящие под сомнение ее право занимать место в Совбезе».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в свою очередь заявила, что Вашингтон хочет добиться исключения РФ из числа постоянных членов СБ ООН, но признала, что сейчас это невозможно.

«Если бы существовал способ, позволяющий прекратить участие России в Совете Безопасности ООН, мы бы немедленно воспользовались им. К сожалению, мы не имеем (возможности) изменить правила ООН», — сказала представитель президента США.

В этой связи США будут продолжать предпринимать попытки изолировать РФ на международных площадках, добавила Жан-Пьер.

Позиция МИД РФ

15 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за исключение страны из Совбеза ООН нужно давать Нобелевскую премию по математике.

«Открою тайну: нереализуем этот сценарий, если мы говорим о праве», — сказала Захарова.

Чиновница напомнила, что лишить РФ соответствующего статуса можно только внесением изменений в устав ООН. Для этого нужно, чтобы за поправки проголосовали две трети членов Генассамблеи организации, а также чтобы они были ратифицированы 2/3 государств-членов ООН, включая всех постоянных членов Совбеза.

Эту позицию высказывал также замглавы МИД Сергей Вершинин и постпред России при ООН Василий Небензя.