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«В международном праве есть изъян». В Евросовете не хотят видеть Россию в Совбезе ООН

Шарль Мишель предложил продумать механизм приостановки членства России в Совбезе ООН

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает перед Совбезом ООН, 2022 год

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает перед Совбезом ООН, 2022 год

Global Look Press
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что нужно создать механизм приостановки членства России в Совбезе ООН. При этом политик признал, что сейчас это сделать невозможно. Он отметил, что такой шаг привел бы в тупик сам концепт безопасности ООН. В то же время Мишель выразил мнение, что данный концепт «сильно барахлил» и до начала спецоперации на Украине. В МИД России отмечали, что лишить Москву членства в Совбезе всемирной организации практически нельзя.

Хотя лишить Российскую Федерацию членства в Совете безопасности ООН невозможно, руководство Евросоюза хотело бы разработать механизм «заморозки». Об этом в интервью каналу RTVi заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

«С моей точки зрения, следовало бы установить механизм приостановки членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о приостановке членства России в Совете безопасности», — сказал он.

Чиновник признал, что «на данный момент это невозможно, и приведет в тупик сам концепт безопасности ООН». Мишель также обвинил РФ в нарушении международного права – по его словам, если его нарушает постоянный член Совбеза ООН, то «в международном праве есть изъян».

«Мы хорошо видели, что до начала этой войны концепт безопасности ООН уже сильно барахлил и имел немало трудностей в функционировании при разрешении больших международных проблем», — добавил он.

По мнению Мишеля, рано или поздно «обязательно нужна реформа ООН», чтобы лучше учитывать баланс современного миропорядка. Он также указал на слабую представленность во всемирной организации стран Африки и Латинской Америки.

Участие России в Совбезе ООН как постоянного члена прописано в 23-й статье устава организации. Исключение Российской Федерации потребовало бы поправки в этом документе, указывает ТАСС. При этом российские представители могут наложить вето на эту инициативу.

Призывы из Киева

В июне 2022 года президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН. Он призвал исключить Россию из Совбеза.

«У России нет права участвовать в обсуждении и в голосовании по вопросам войны на Украине, которая является не спровоцированной и носит колониальный характер. Это возможно, это необходимо, это справедливо. Россия не имеет права оставаться в Совбезе ООН», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что РФ пользуется привилегиями постоянного члена СБ ООН «из-за близорукости политиков по окончании холодной войны».

22 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал лишить Россию места постоянного члена в Совбезе ООН «из-за многочисленных военных преступлений на Украине»

«После совершения преступления агрессии против Украины, многочисленных военных преступлений, подрыва глобальной продовольственной и энергетической безопасности должна ли Россия все еще оккупировать место постоянного члена Совета Безопасности ООН?», — написал украинский политик в Twitter.

США: это невозможно

15 декабря конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение законодательных властей США резолюцию с призывом к президенту Джо Байдену добиться исключения России из Совбеза ООН.

По мнению Коэна и Уилсона, проводимая Россией специальная военная операция на Украине «нарушила цели и принципы ООН».

Резолюция содержит утверждение, что Москва якобы «совершила вопиющие нарушения» устава ООН, «ставящие под сомнение ее право занимать место в Совбезе».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в свою очередь заявила, что Вашингтон хочет добиться исключения РФ из числа постоянных членов СБ ООН, но признала, что сейчас это невозможно.

«Если бы существовал способ, позволяющий прекратить участие России в Совете Безопасности ООН, мы бы немедленно воспользовались им. К сожалению, мы не имеем (возможности) изменить правила ООН», — сказала представитель президента США.

В этой связи США будут продолжать предпринимать попытки изолировать РФ на международных площадках, добавила Жан-Пьер.

Позиция МИД РФ

15 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за исключение страны из Совбеза ООН нужно давать Нобелевскую премию по математике.

«Открою тайну: нереализуем этот сценарий, если мы говорим о праве», — сказала Захарова.

Чиновница напомнила, что лишить РФ соответствующего статуса можно только внесением изменений в устав ООН. Для этого нужно, чтобы за поправки проголосовали две трети членов Генассамблеи организации, а также чтобы они были ратифицированы 2/3 государств-членов ООН, включая всех постоянных членов Совбеза.

Эту позицию высказывал также замглавы МИД Сергей Вершинин и постпред России при ООН Василий Небензя.

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